77-й десант из 30 волонтеров "Единой России" отправился на Донбасс

В состав сводного отряда "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" вошли шесть добровольцев из Самары.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — в новые регионы ребята едут с уверенностью в собственных силах. Молодежь готова работать там, где скажут — этим ребятам не надо объяснять важность задачи.

Самарчанка Дарья Шишкова — активистка "Молодой Гвардии" будет работать в гуманитарном центре "Единой России", помогать с выдачей документов. Самарских парней — волонтеров ждут в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении.

"Помощь нужна везде, но особенно там, куда мы едем", — считает студент Самарского колледжа железнодорожного транспорта Никита Ширшов.

Перед отправкой ребята прошли серьезную подготовку в Москве, в Центральном штабе "Молодая Гвардия". Добровольцы могут оказать первую медицинскую помощь, а также знают, как успокоить и поддержать в беде. Кроме того, ребята прошли инструктаж по безопасности, чтобы не растеряться в нестандартных ситуациях, иногда приближенных к боевым условиях.

"Вы не просто волонтеры, ваша работа важна для местных жителей и для регионов Донбасса и Новороссии. Будьте смелыми и терпеливыми, и помните, что вы одна команда, которая всегда готова помочь друг другу, если нужно", — обратился к добровольцам Владимир Рузанов, руководитель местного штаба "Молодая Гвардия Единой России" из Ленинского района.

Добровольцы будут заниматься организацией предновогодних мероприятий. Программа стартует с мастер-классов для детей по изготовлению украшений и праздничных открыток, в том числе, для участников спецоперации. Затем будут организованы адресные поздравления пожилых людей, ветеранов, пациентов и сотрудников больниц и госпиталей, и конечно же, ребята помогут организовать детские праздники.

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" работают в новых регионах на постоянной основе уже третий год. Молодежь помогает местным жителям, врачам и пациентам в военных госпиталях и больницах, организуют досуговые мероприятия для детей. Из Самарской области в гуманитарной миссии "Единой России" приняли участие почти 200 добровольцев.