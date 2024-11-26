Самарские единороссы провели заседание Совета первичных отделений партии

На связи и в зале — представители всех муниципалитетов Самарской области, представители 45 местных отделений партии, секретари "первичек" — люди, с которых начинается партия.

В Самарской области работают 1742 первичных организации партии, объединившие более 41 тыс. членов "Единой России" и почти 20 тыс. ее сторонников. Секретари первичных отделений — это те, кто каждый день по самому широкому кругу вопросов работают с людьми.

Открыл заседание совета "первичек" секретарь реготделения "Единой России" Вячеслав Федорищев. Он поделился итогами встречи с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым, которая состоялась накануне.

Вячеслав Федорищев рассказал, что руководство партии одним из важных приоритетов в работе видит взаимодействие с первичными отделениями: "Мы всегда начинаем с тех людей, которые по-настоящему работают, своим трудом, своим рвением, своим желанием делать мир к лучшему".

"Требуйте того, чтобы правда, истина, мнение наших жителей по-настоящему были услышаны", — рекомендовал он секретарям первичных отделений.

"Мы с вами в тылу. Стыдного здесь ничего нет. Нужно в тылу показывать такое же усердие, как ребята —наши герои — на фронте. Не надо стыдиться быть в тылу. Нужно так же, с такой энергией и отдачей, быть патриотом своей родины, а значит: не воровать и не давать другим, делать, изменять, менять мир к лучшему", — уверен секретарь Самарского реготделения "Единой России" Вячеслав Федорищев.

Работают в тылу, но как на фронте, многие секретари первичных отделений. Об этом напомнил секретарь первичного отделения № 19, участник СВО и ветеран боевых действий, депутат Думы Новокуйбышевска Константин Красильников, делегат 22 съезда партии, член федерального Совета первичных отделений.

Он рассказал о своем опыте работы секретарем "первички", в том числе и о волонтерской работе в новых регионах и о помощи СВО.

Начать перезагрузку деятельности первичных отделений партии в регионе решили с обновления структуры и руководящего состава. Руководителем Совета "первичек" единогласным решением выбран Павел Чумак, проректор Самарского университета "МИР", депутат Думы Самары, секретарь первичного отделения № 15 Ленинского района. Он выступил с инициативой возобновить региональный конкурс на лучшее первичное отделение. Новый руководитель Совета первичных отделений уверен: надо поддержать партийные ячейки и отметить социально значимые проекты, которые они воплощают в жизнь.

Кроме того, прозвучали предложения и по проведению регионального форума первичных отделений, на котором секретари "первичек" могли бы обменяться лучшими практиками работы с людьми. Проведение его предварительно запланировали на январь будущего года.