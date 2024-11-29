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"Партийный десант": подрядчик не укладывается в те сроки, которые были анонсированы

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Координатор партийного проекта "Здоровое будущее" в Самарской области Анна Дубасова и актив партпроекта выясняли причины и недочеты строительства, которые привели к очередному переносу сроков сдачи в эксплуатацию больницы в поселке Стройкерамика.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Медицинское учреждение рассчитано на 1062 посещения в смену, из них 732 взрослых пациента и 330 детей. Площадь здания составляет порядка 11 тыс. кв. м. После окончания строительства в поликлинике будет организован прием врачей терапевтических и педиатрических участков, а также врачей узких специальностей. Запланировано открытие стоматологической, клинико-диагностической и рентгенологической служб. Поликлиника будет обслуживать все население Кошелев-Парка, где проживает более 30 тыс. жителей.

Новая больница в Кошелев-парке не готова к открытию, к такому заключению пришли члены общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее". Медицинское учреждение в рамках национального проекта "Здравоохранение" начали строить с июля 2022 г., открытие планируется на 25 декабря текущего года. Как подчеркнула координатор партпроекта "Здоровое будущее" в Самарской области, депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Анна Дубасова, несмотря на то, что строительная готовность объекта составляет 90%, поликлиника может не открыть свои двери в срок.
На стройплощадке участники партийного проекта проконтролировали ход строительства объекта. Планировалось, что  в начале ноября подрядчик получит заключение госстройнадзора, но заключение до сих пор отсутствует.

"В Кошелев-Парке основная часть населения — молодая, здесь очень много детей, поэтому существует дефицит медицинской помощи. Поступает масса обращений и к главе региона, и в партию "Единая Россия", и в другие инстанции о необходимости строительства этого здания. В рамках национального проекта "Здоровье" были выделены федеральные 2,6 млрд рублей на строительство этого здания, жители очень ждут открытия. Как к депутату от этой территории, ко мне обращались множество людей, поскольку доступность медицинской помощи здесь очень ограничена. Мы так ждем этот проект, но сейчас понимаем, что подрядчик не укладывается в те сроки, которые были анонсированы",  — отметила  координатор партпроекта "Здоровое будущее" Анна Дубасова. 

Она отметила, что в ближайшее время на заседании фракции партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе будет рассмотрен вопрос о разработке и принятии консолидированного решения относительно необходимых мер по приведению здания поликлиники в надлежащее состояние и обеспечению его скорейшего ввода в эксплуатацию.

"Пройдя по этому комплексу зданий, мы поняли, что в таком состоянии объект принят быть не может. В этих условиях медицинскую помощь в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами осуществлять нельзя. Есть ряд доработок, которые подрядчик должен принять и исправить  за счет собственных средств. Только тогда будет опять общественная приемка, которая позволит понять, может ли объект эксплуатироваться", — прокомментировал ситуацию председатель общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее" в Самарской области Андрей Орлов.

Он также указал на обязательность соблюдения требований, связанных с безопасностью оказания медицинской помощи.

Депутаты фракции будут держать на контроле ход и качество строительства этого социально значимого объекта и в целом программы модернизации первичного звена здравоохранения, подчеркнула
"Партийный десант" прошел в рамках выездного мероприятия фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение", региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, Народной программы партии и федерального партийного проекта "Здоровое будущее" на территории Самарской области.

С ходом строительства поликлиники также ознакомились врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, заместитель главного врача Волжской районной клинической больницы Иван Хоменко и представители администрации Волжского района.

Участники рейда считают, что до начала эксплуатации поликлиники необходимо устранить все недочеты и многочисленные дефекты внутренней отделки, завезти всю необходимую медицинскую технику, мебель и инвентарь. Кроме того, необходимо обеспечить транспортную и пешеходную доступность медучреждения для будущих пациентов.

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