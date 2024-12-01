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"Единая Россия" начинает традиционную декаду приемов граждан по личным вопросам

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 декабря исполняется 23 года со дня основания "Единой России" и она начинает традиционную декаду приемов граждан по личным вопросам.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Откроет декаду приемов 2 декабря секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Для него это будет первый прием граждан на площадке партии в качестве секретаря реготделения.

Приемы пройдут до 10 декабря в региональной и местных общественных приемных "Единой России". Обращения граждан помогут отработать депутаты всех уровней, сенаторы, специалисты профильных министерств и ведомств, опытные юристы. Они рассмотрят наиболее волнующие людей вопросы: газификации, медицинского обеспечения, ЖКХ, благоустройства  и другие.

Кроме того, в день основания партии "Единая Россия" запустила эстафету добрых дел в регионе.
2 декабря донорская акция пройдет в штабе Общественной поддержки "Единой России" в Самаре на улице Революционная, 107. Помогут ее организовать специалисты Самарской  областной станции переливания крови.

В эти же дни будет отправлен гуманитарный груз, собранный местными отделениями "Единой России", молодежными организациями и промышленными предприятиями региона, пройдут мастер-классы для волонтеров, наградят самых активных самарцев старшего поколения,  отметят педагогов, которые провели больше всех киноуроков в рамках партпроекта "Новая школа".

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