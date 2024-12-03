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Самарским студентам напомнили правила жизни без ВИЧ-инфекции

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники областного штаба общественной поддержки "Единой России" и медики рассказали молодежи о важном– как сохранить здоровье и жизнь в рамках программы всемирного дня борьбы со СПИДом Этот день дает возможность людям во всем мире объединиться в борьбе с ВИЧ, поддержать тех, кто живет с этим диагнозом, а также напомнить всем, что с ВИЧ еще не покончено окончательно.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Профилактика заражения ВИЧ — важная задача. Каждый должен знать, как передается инфекция и как защитить и себя и других. Вместе с медиками сотрудники штаба общественной поддержки "Единой России" встретились со студентами Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна, чтобы еще раз поговорить на тему профилактики вич- инфицирования.

"Часто люди, живущие с ВИЧ, даже не подозревают, что в их организме уже живет вирус, — рассказала врач областного центра медицинской профилактики Юлия Джалад. — Симптомы ВИЧ-инфекции часто прячутся и похожи на другие болезни, поэтому важно знать свой ВИЧ- статус".

Главные правила жизни без ВИЧ по- прежнему просты: избегать беспорядочных половых связей, практиковать только защищенный секс, регулярно проходить тестирование на ВИЧ.

И если раньше ВИЧ был смертным приговором, сегодня грамотная терапия позволяет инфицированным людям жить долгой и полноценной жизнью, такой же, как и все остальные. На встрече также говорили о важности поддержки тех, кто уже знает о своем диагнозе. "В обычной жизни не думаешь об этом, — поделился студент колледжа Кирилл. — Сегодня послушал, действительно, все это рядом с нами, надо быть предельно осторожным, врачи все правильно советуют".

На встрече студенты узнали, что наиболее простой и доступный тест — это выявление антител к вирусу в крови. Он позволяет определить наличие ВИЧ-инфекции. Чтобы закрепить знания, ребятам раздали тематические шопперы и браслеты.

Кстати, бесплатно пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства или в центрах профилактики и борьбы со СПИДом. В случае подтверждения диагноза гарантировано бесплатное обследование и бесплатное лечение.

Напомним, что одним из приоритетов Народной программы партии является народосбережение. Народная программа "Единой России" в сфере здравоохранения нацелена на повышение качества медицинских услуг и доступности медпомощи для россиян, а также обеспечение лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

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