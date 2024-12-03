В "Единой России" секретарь Самарского реготделения партии Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

В регионе стартовала традиционная декада приемов граждан по личным вопросам, приуроченная к 23-й годовщине партии.

Открыл декаду приемов 2 декабря секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Для него это первый прием граждан в статусе секретаря реготделения.

О проблемах с водоснабжением в Новокуйбышевске рассказали секретарю реготделения партии местные активистки - старшие по домам.

Жители Шенталинского района приехали с просьбой: рассмотреть возможность строительства фельдшерско-акушерского пункта в деревне Карабикулово.

Транспортные проблемы и недостаток в медицинских специалистах в пос. Рощинский волнуют супругу погибшего участника СВО.

А жители Самары собрали подписи и просят оборудовать тротуар в областной столице на ул. Губанова.

Вопросы разные, но иногда наболевшие, а нередко такие, которые не решаются годами. Люди надеются на положительное решение своих вопросов.

"Прием граждан по личным вопросам - эффективный и действенный инструмент для взаимодействия с жителями. Это возможность оперативного решения проблем и вопросов, с которыми люди не могут справится в одиночку. Для партийцев - это возможность не только выслушать, но и оказать помощь и поддержку в решении", - уверены в реготделении "Единой России".

Декада приемов продлится до 10 декабря. Обращения граждан помогают решать депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней, сенаторы, юристы, профильные специалисты.