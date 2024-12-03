В "Единой России" секретарь Самарского реготделения партии Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

В регионе стартовала традиционная декада приемов граждан по личным вопросам, приуроченная к 23-й годовщине партии.
Открыл декаду приемов 2 декабря секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Для него это первый прием граждан в статусе секретаря реготделения.
О проблемах с водоснабжением в Новокуйбышевске рассказали секретарю реготделения партии местные активистки - старшие по домам.
Жители Шенталинского района приехали с просьбой: рассмотреть возможность строительства фельдшерско-акушерского пункта в деревне Карабикулово.
Транспортные проблемы и недостаток в медицинских специалистах в пос. Рощинский волнуют супругу погибшего участника СВО.
А жители Самары собрали подписи и просят оборудовать тротуар в областной столице на ул. Губанова.
Вопросы разные, но иногда наболевшие, а нередко такие, которые не решаются годами. Люди надеются на положительное решение своих вопросов.
"Прием граждан по личным вопросам - эффективный и действенный инструмент для взаимодействия с жителями. Это возможность оперативного решения проблем и вопросов, с которыми люди не могут справится в одиночку. Для партийцев - это возможность не только выслушать, но и оказать помощь и поддержку в решении", - уверены в реготделении "Единой России".
Декада приемов продлится до 10 декабря. Обращения граждан помогают решать депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней, сенаторы, юристы, профильные специалисты.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!