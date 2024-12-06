"Единая Россия" передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении

В ежегодной партийной акции "Коробка храбрости" приняли участие почти 170 тыс. человек.

"Коробка храбрости" — большой по значимости проект, потому что объединяет людей светлой, сердечной идеей — поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди", — отметил врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"То, что каждый год количество участников нашей акции растет, делает ее по-настоящему народной. Нам это дает дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения "Коробки храбрости", вовлекать в нее еще больше людей. Это история не только про детей, но и про нас, взрослых, которые при помощи одного простого "подарить игрушку" становятся участниками социально важного проекта", — подчеркнул он.

В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тысячи. Основные площадки разместили в региональных приемных и штабах общественной поддержки "Единой России".

"Эта трогательная акция напоминает нам о важности сострадания и поддержки. Каждая игрушка из "Коробки храбрости" не просто радует ребенка, помогает перенести сложное, зачастую, болезненное лечение, но служит маленьким символом силы и надежды. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал акцию и помог детям", — отметила председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Ольга Занко.

Она привезла подарки в Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

"Мы, врачи, знаем, как важно создавать позитивные моменты в сложный период лечения. Эта акция — пример того, как простые, но искренние жесты способны приносить радость и укреплять дух маленьких пациентов", — сказал научный руководитель онкоцентра Александр Румянцев.

В Самарской области "Коробки Храбрости" собирали во всех местных отделениях партии и в Штабе общественной поддержки "Единой России". Подарки для самых смелых детей передавали депутаты Госдумы, секретари первичных отделений, активисты "Молодой Гвардии Единой России". Все подарки для юных пациентов в ближайшие дни передаются в детские стационары и процедурные кабинеты детских больниц. В Сызранском районе подарки детям за храбрость и терпение дарили Шарик и Кот Матроскин, а в поликлинике № 3 Ленинского района областной столицы на следующей неделе маленьких пациентов после процедуры будет ждать с презентами Снегурочка.



