Сенатор Марина Сидухина проверила ход строительства соцобъектов в Красноармейском районе

В селе Красноармейское сенатор Марина Сидухина, координатор партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, посетила объекты социальной инфраструктуры, которые готовятся к активной эксплуатации: детский сад "Огонек" и фельдшерско-акушерский пункт в селе Колывань.

Окончания ремонта детского сада "Огонек" малыши и дошкольники, их родители, а также сотрудники дошкольного учреждения с нетерпением ждут уже не один год. В здании 1991 года постройки теснились пять групп. Детский сад посещали 98 воспитанников, на время ремонта ребята нашли приют в других дошкольных учреждениях — "Чебурашка" и "Солнышко". Завершить работы планировалось в октябре.

"К сожалению, констатировала факт, что подрядчики нарушают свои гарантийные обязательства по срокам исполнения контракта. Разговор получился жестким. Подрядчики уверили нас, что в течение двух недель объект будет готов. Дети, посещавшие ремонтируемый детский сад, сейчас находятся в других образовательных учреждениях. Со своей стороны рекомендовала главе муниципального района провести ещё одну встречу с родителями воспитанников, но уже с участием представителей подрядчика для того, чтобы они могли объяснить, глядя в глаза родителям, в чем причина отставания по срокам завершения капитального ремонта. Я надеюсь, что до 25 декабря работы будут закончены", — отметила сенатор.

Отзывы о подрядчике будут направлены в соответствующие инспектирующие организации, подчеркнула Марина Сидухина и попросила уведомить ее в обязательном порядке о сроках сдачи объекта в эксплуатацию.

Фельдшерско-акушерский пункт в сельском поселении Колывань уже готов к встрече своих первых посетителей.

"Важно, что в селе Колывань место размещения ФАПа обсуждалось на голосовании всеми жителями посёлка. Это абсолютно правильный и обоснованный подход. Вокруг ФАПа благоустроена территория, что говорит о комплексном подходе местной администрации к обустройству социальных объектов", — заметила сенатор.

Марина Сидухина — врач по специальности, поэтому старается всегда общаться с коллегами по "цеху". Сенатор встретилась с фельдшером, который будет работать в новом лечебном учреждении. "Специалист переехал из города, участник программы "Земский фельдшер", имеет практический опыт работы в медицине. Он рассказал мне о том, какое оборудование закуплено и где оно будет размещено", — поделилась сенатор.

"Развитие сельских территорий во многом зависит от качественной и доступной социальной инфраструктуры. Комфортное проживание на селе невозможно без медицинского обслуживания и организации образования детей", — считает Марина Сидухина.

Объекты до сдачи их в эксплуатацию продолжат находиться под контролем сенатора. Отметим, что особая роль в сельских территориях отводится объектам социальной сферы, построить или модернизировать которые просили жители региона, когда направляли свои предложения в свод Народной программы партии.

Напомним, что один из основных разделов Народной программы "Единой России" нацелен на благополучие людей. "Здоровье людей", "Забота о каждом", "Удобная и комфортная жизнь" — эти постулаты нашли своё выражение в программном документе партии и одинаково важны для всех граждан России, независимо от мест проживания.