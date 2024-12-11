Четверо смелых: волонтеры "Единой России" отправились на Донбасс

В новые российские регионы уехала еще одна группа самарских активистов "Молодой Гвардии". Студенты 2-го и 3-го курсов Самарского колледжа строительства и предпринимательства уехали в Донецк, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Конечный пункт назначения — городское клиническое территориальное медицинское объединение, где, помимо гражданских жителей, проходят лечение раненые бойцы СВО. Для Александра Куприянова и его товарищей эта поездка стала первой и потому особенно волнительной.

"Горжусь тем, что помогаю в такое трудное время. Когда мне предложили поехать, не раздумывал ни минуты", — поделилась перед отъездом молодогвардеец.

Ребята пробудут в Донецке две недели. Их задача — помочь медикам в уходе за пациентами, чтобы солдаты и офицеры быстрее встали на ноги.

"Эти парни и мужчины рискуют жизнью на линии боевого соприкосновения. А мой бой — в тылу, и я помогу, чем смогу", — сказал волонтер Айдар Хусаинов.

Напомним, что с начала специальной военной операции для оказания гуманитарной помощи в зоне СВО и в новых регионах побывали более 200 активистов "Единой россии" и "Молодой гвардии". Самарские добровольцы работали в госпиталях, социальных учреждениях и гуманитарных центрах партии в Донецке и Мариуполе, в Снежном и Луганске, Лисичанске и Мелитополе, Энергодаре и Херсоне.