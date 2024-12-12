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В День Конституции единороссы региона отправили гуманитарный конвой в Курскую область

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Вячеслав Федорищев вместе с партийцами и активистами "Молодой Гвардии" принял участие в отправке очередного груза для жителей братского региона.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Из Самары — на Курскую дугу. Продукты питания, вода, теплые вещи и средства гигиены — очередную фуру загрузили всем необходимым для жителей приграничных территорий Курской области.

"Сегодня вместе с единомышленниками, активистами "Молодой Гвардии" с площади Славы проводили в путь очередной гуманитарный конвой. Были собраны продукты, средства быта, личной гигиены, детские принадлежности, маскировочные сети, окопные свечи, печки", — рассказал секретарь реготделения партии Вячеслав Федорищев.

"Самарские молодогвардейцы ведут большую волонтерскую работу в области, а также сами выезжают в новые регионы, приграничные территории. Спасибо ребятам и всем неравнодушным жителям Самарской области. Вместе победим!" — отметил он.

Гуманитарную помощь помогли собрать активисты всех 45 местных отделений партии, принимали участие депутаты фракции Единой России" в региональном парламенте  и городской думы. 

Доставят груз до места назначения водители предприятия "Автовазтранс" из Тольятти. Для них это — уже 130-й "автомобиль помощи". За все время спецоперации уже более 20 водителей компании побывали в новых регионах с важной миссией, отметил представитель компании Олег Московченко.

"Ребята многие прошли горячие точки, есть такие. И с воодушевлением выполняют эти рейсы и не отказываются никогда. Видно, что они это делают осознанно. Они понимают насколько этот груз важен, насколько его ждут. И все эти миссии — каждая приближает нашу победу", — уверен Олег.

Для единороссов и неравнодушных самарцев помощь жителям новых регионов, военнослужащим, а также жителям Белгородской и Курской областей по-прежнему остается первостепенной задачей.
Гуманитарную миссию партии поддерживают благотворительные фонды, общественники и волонтеры, жители Самарской области.

"Ребята собирали все своими руками — не только по Самаре в учебных заведениях, в местных отделениях партии "Единая Россия", в муниципальных районах — в малых городах. Буквально сегодня ребята с Сергиевска привезли часть груза", — пояснил руководитель "Молодой Гвардии Единой России" в регионе Антон Родионов.

Секретарь реготделения "Единой России" Вячеслав Федорищев отметил: потребность в гуманитарной помощи в Курской области большая.

"Давайте договоримся: недели через две, здесь же, на площади Славы встретимся, мы поможем, чтобы не один был КамАЗ, а 10! Чтобы они все шли конкретным командирам, которые ожидают того, что там загружено. Работу продолжайте! Это одна из наших главных задач не только партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии", а всех нас: помогать, содействовать. Молодцы, продолжайте в том же духе!" — поддержал активистов партии  Вячеслав Федорищев.

Груз от Самарского реготделения партии доставит руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер городской думы Самары Сергей Рязанов. А в Курске гуманитарную миссию встретят представители Курского реготделения "Единой России". Ценный груз будет в Курской области уже послезавтра.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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Сам себя поддержал. Браво!

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