В День Конституции единороссы региона отправили гуманитарный конвой в Курскую область

Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Вячеслав Федорищев вместе с партийцами и активистами "Молодой Гвардии" принял участие в отправке очередного груза для жителей братского региона.

Из Самары — на Курскую дугу. Продукты питания, вода, теплые вещи и средства гигиены — очередную фуру загрузили всем необходимым для жителей приграничных территорий Курской области.

"Сегодня вместе с единомышленниками, активистами "Молодой Гвардии" с площади Славы проводили в путь очередной гуманитарный конвой. Были собраны продукты, средства быта, личной гигиены, детские принадлежности, маскировочные сети, окопные свечи, печки", — рассказал секретарь реготделения партии Вячеслав Федорищев.

"Самарские молодогвардейцы ведут большую волонтерскую работу в области, а также сами выезжают в новые регионы, приграничные территории. Спасибо ребятам и всем неравнодушным жителям Самарской области. Вместе победим!" — отметил он.

Гуманитарную помощь помогли собрать активисты всех 45 местных отделений партии, принимали участие депутаты фракции Единой России" в региональном парламенте и городской думы.

Доставят груз до места назначения водители предприятия "Автовазтранс" из Тольятти. Для них это — уже 130-й "автомобиль помощи". За все время спецоперации уже более 20 водителей компании побывали в новых регионах с важной миссией, отметил представитель компании Олег Московченко.

"Ребята многие прошли горячие точки, есть такие. И с воодушевлением выполняют эти рейсы и не отказываются никогда. Видно, что они это делают осознанно. Они понимают насколько этот груз важен, насколько его ждут. И все эти миссии — каждая приближает нашу победу", — уверен Олег.

Для единороссов и неравнодушных самарцев помощь жителям новых регионов, военнослужащим, а также жителям Белгородской и Курской областей по-прежнему остается первостепенной задачей.

Гуманитарную миссию партии поддерживают благотворительные фонды, общественники и волонтеры, жители Самарской области.

"Ребята собирали все своими руками — не только по Самаре в учебных заведениях, в местных отделениях партии "Единая Россия", в муниципальных районах — в малых городах. Буквально сегодня ребята с Сергиевска привезли часть груза", — пояснил руководитель "Молодой Гвардии Единой России" в регионе Антон Родионов.

Секретарь реготделения "Единой России" Вячеслав Федорищев отметил: потребность в гуманитарной помощи в Курской области большая.

"Давайте договоримся: недели через две, здесь же, на площади Славы встретимся, мы поможем, чтобы не один был КамАЗ, а 10! Чтобы они все шли конкретным командирам, которые ожидают того, что там загружено. Работу продолжайте! Это одна из наших главных задач не только партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии", а всех нас: помогать, содействовать. Молодцы, продолжайте в том же духе!" — поддержал активистов партии Вячеслав Федорищев.

Груз от Самарского реготделения партии доставит руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер городской думы Самары Сергей Рязанов. А в Курске гуманитарную миссию встретят представители Курского реготделения "Единой России". Ценный груз будет в Курской области уже послезавтра.



