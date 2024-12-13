Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису Яндекс 360 по модели on-premise

Организации смогут развернуть сервис для работы с интерактивными досками, Документы и Диск на своей собственной инфраструктуре.

Yandex B2B Tech, подразделение Яндекса, которое развивает технологии для бизнеса, предоставит организациям возможность использовать сервисы Яндекс 360 для бизнеса по модели on-premise — то есть развернуть их на своей собственной инфраструктуре.

Первым продуктом Яндекс 360, доступным в on-premise, стал сервис для работы с интерактивными досками. С помощью таких досок команда может устраивать мозговые штурмы, визуализировать идеи или, например, планировать этапы проекта. Сервис доступен на технологической платформе Pruffme, о покупке которой Яндекс объявил в начале декабря.

Следующими сервисами Яндекс 360 для бизнеса, которые можно использовать на собственной инфраструктуре, станут Документы и Диск. Они выйдут в on-premise в 2025 году. Документы обзаведутся десктопной версией — чтобы работать с файлами даже без доступа к интернету, а веб-версия будет интегрирована с Диском, который также можно будет развернуть на собственной инфраструктуре.

Модель on-premise хорошо подходит компаниям, в которых действуют особенно строгие политики в области безопасности. Она будет доступна в Яндекс 360 для бизнеса наряду с привычной облачной моделью. Клиенты смогут выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует их потребностям.