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В Москве завершился XXII Съезд Партии "Единая Россия"

МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Он прошел на площадке Национального центра "Россия". Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Гостей и делегатов Съезда "Единой России" приветствовал президент страны Владимир Путин. Национальный лидер поблагодарил партию, всех ее представителей и сторонников во всех регионах за напряженную работу в интересах граждан страны, за большой, значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета.

Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей, подчеркнул Владимир Путин на пленарном заседании XXII Съезда партии.

"И "Единая Россия", как настоящий лидер, работает именно там — там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу", — резюмировал глава государства.

Основные вопросы Съезда — изменения в народную программу партии, ротация ее руководящих органов, внесение изменений в Устав. Также "Единая Россия" определила задачи на 2025–2026 годы и приняла положение о первичных отделениях.

В работе съезда приняла участие делегация Самарского регионального отделения партии, в составе которой сенаторы Совета Федераций, депутаты Государственной Думы, члены Генсовета партии, секретари первичных отделений партии, участники СВО и волонтеры-участники гуманитарной миссии "Единой России".   Возглавил делегацию секретарь регионального отделения партии, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Очень содержательное и достаточно новое для нашей партийной работы по многим моментам было выступление нашего лидера —   президента Владимира Путина. По всем направлениям, которые были обозначены, уже началась работа в нашем региональном партийном отделении. Мы будем формировать на базе наших региональных партийных проектов, по сути, дополнительную программу развития к той, которую мы утвердили летом. Она будет партийной, но при этом будет охватывать все сферы социально-экономического развития. Знаю, что многие члены правительства, работающие с нами, приняли решение после этого съезда вступить в партию. 26 декабря на региональной конференции мы эти решения примем, как и ряд других, которые давно назрели", — поделился впечатлениями от съезда Вячеслав Федорищев.

Отметим, что одним из итогов съезда стало внесение изменений в народную программу партии. На XXII Съезде партии документ привели в соответствие с указами Президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов. Обновленная народная программа дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389.

В программе появилось новое направление — "Поддержка участников СВО и членов их семей", в него вошли 13 положений. Дополнены направления "Хорошая работа — достаток в доме" и "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся" и "Современное образование и передовая наука"
Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций "Единой России". Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.
XXII Съезд "Единой России" произвел ротацию Высшего совета и  обновил состав Генерального совета партии. В него вошли участники и ветераны СВО, волонтеры, , а также секретари первичных отделений партии.

Кроме того, Генсовет "Единой России" избрал Владимира Якушева на должность секретаря партии."Единая Россия".

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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Конференция регионального отделения партии "Единая России"

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