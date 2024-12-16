В Сызрани завершено предварительное голосование "Единой России"

Сызранцы, обладающие активным избирательным правом, определялись с кандидатурой для последующего выдвижения от "партии власти" в городскую думу.

Депутатский мандат по одномандатному избирательному округу №18 освободился в августе 2024 г. в связи с переходом депутата городской думы Сергея Володченкова на муниципальную службу в администрацию Сызрани.

Пройти внутрипартийный предварительный отбор решились три жителя города: сотрудник АО "Тяжмаш" Яна Гурина, инженер сызранского филиала СамГТУ Вячеслав Маринин и соцработник Оксана Огурцова.

Большинство голосов было отдано за молодую начальницу отдела прогнозирования и управления человеческими ресурсами АО "Тяжмаш" Яну Гурину.

"Вся моя жизнь связана с Заусиновским районом. Здесь прошли мое детство и юность, здесь я ходила в школу, а сейчас работаю на заводе, который находится неподалеку. Безусловно, хочется, чтобы место, ставшее мне родным, процветало и облагораживалось", - рассказала Яна о причинах, побудивших ее подать документы на участие в предварительном голосовании.

"Коллектив завода "Тяжмаш" и активные жители района предложили мне баллотироваться в этом году по округу №18. Для меня это большая честь. Чувствую высокую ответственность за возложенную задачу, ведь нужно не просто сохранить достигнутые Сергеем Евгеньевичем (Володченковым. - Прим.ред.) результаты, но и создать все необходимые условия для их дальнейшего динамичного развития, оправдать доверие жителей района, моих соседей", - считает Яна Гурина.

Напомним, голосование на дополнительных выборах депутата думы городского округа Сызрань VIII созыва по одномандатному избирательному округу №18 назначено на 16 марта 2025 года. 14 декабря территориальная избирательная комиссия Сызрани обратилась в избирком Самарской области с предложением провести голосование в течение двух дней подряд - 15 и 16 марта 2025 года.