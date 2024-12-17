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Гуманитарный конвой из Самары прибыл в Снежное и за "ленточку"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Грузовой транспорт с необходимыми для самарских бойцов вещами и новогодними подарками для детей Новороссии до пункта назначения сопроводил депутат фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Самарская область продолжает активно формировать, изготавливать и поставлять гуманитарную помощь в новые территории и в расположение боевых частей бойцов СВО. Инициатором сбора и отправки груза  стал Александр Живайкин, который регулярно выезжает на встречи с бойцами.

"Приходят заявки от наших солдат с линии боевого соприкосновения на технику, спецодежду, стройматериалы. Все это происходит ежедневно. И к этой работе подключаются все, независимо от благосостояния. Порой приходится принимать нестандартные решения: например, не закупать втридорога зимние спальники с неизвестной термостойкостью, а закупить оборудование для их изготовления в Самаре", — рассказывает депутат.

Как и в предыдущие поездки, свой путь в расположение частей гуманитарный конвой проложил через город-побратим Самары — Снежное.

Для директора Жигулевского известкового завода, заведующего кафедрой экономики, организации и стратегии развития предприятия СГЭУ Артема Шепелева стало доброй традицией закупать сладкие подарки для школ города Снежного. В этот раз все 300 учеников школы № 5 получили сладкий привет из далекого города на Волге.

Следующая точка доставки — "за ленточкой": волонтеры направились в расположение 506 Познанского полка. Среди множества наименований груза особую радость у наших ребят вызвали теплые зимние вещи, спальники и стельки.

Замкомандира по воспитательной работе, экс-депутат регионального парламента, а теперь участник СВО, гвардии майор Дмитрий Холин пояснил, что комфорт и безопасность в суровых климатических условиях, которые переживают сейчас наши ребята, могут даже повлиять на боевой дух: "Когда по несколько суток нет возможности  высушить обувь, постоянно передвигаешься то в лесополосе, то находишься в окопе, то в блиндаже, наши спасатели — стельки — "самогрейки". В сутки бойцам по несколько пар бы надо. Так что спасибо огромное за большую партию. Еще привозите".

Александр Живайкин побывал и на политзанятиях нескольких групп "Шторма". Вопросы были серьезные, иногда крайне жесткие. Но, в основном, о мирной жизни. О жизни  после спецоперации.

"После поездок к ребятам меняется мироощущение. Здесь видишь все без прикрас. Переплавить впечатления, инсайты, острые переживания, взгляды ребят, ранения и рефлексии и остаться с "холодной" головой крайне тяжело. Но сейчас не до вздохов. Если вашей маме нужна помощь, вы будете размышлять о необходимости помочь? Здесь также. Родина-мать ждет помощи. Тыл ее обеспечит", — поделился Александр Живайкин.

С начала специальной военной операции для оказания гуманитарной помощи в зоне СВО побывали более 200 волонтеров "Единой россии" и активистов "Молодой Гвардии". Самарские добровольцы служат в подразделениях "ГРОМ-КАСКАД", "Барс", в регулярных частях армии РФ, а также работают в составе гуманитарных миссий партии в новых регионах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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