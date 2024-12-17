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В Штабе общественной поддержки "Единой России" провели первый праздник для многодетных семей региона

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партийные активисты организовали веселое представление для детей и их родителей Анна, Мария, Анастасия, Дмитрий — для своих детей мама Наталья выбрала самые звучные имена. На елку в штаб общественной поддержки семья приехала из Новокуйбышевска — старшей дочке уже 15, младшему — всего три года. Главная заповедь большой семьи — все всегда делать вместе.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Пришли сюда за праздничным настроением, — рассказала Наталья Дмитриева. — Все просто супер. Главное, детям нравится — а если они довольны, то и матери спокойно на душе".

Получилась веселая, добрая и по — семейному теплая встреча. А по-другому и быть не могло, ведь в этот день в штабе общественной поддержки собрались многодетные семьи, которые просто невозможны без большой любви и уважения.

Активисты штаба постарались сделать праздник особенным для детей из больших семей. Работа с многодетными и семьями бойцов СВО остается главной в ежедневной штабной повестке.

"Череду новогодний праздников на нашей площадке, конечно же, открываем елкой для многодетных. Внимание к этим семьям лишним никогда не будет, — рассказала заместитель руководителя штаба общественной поддержки "Единой России" по организационным вопросам Елена Жмурова. —  Тем более сегодня к нам пришли семьи, где растет несколько детей, а папа защищает мир и порядок на СВО".

Дед Мороз и Снегурочка  по традиции не дали заскучать ни детям, ни взрослым. Конкурсы, викторины, подвижные игры — в арсенале доброго волшебника проверенные уже столетиями способы развеселить детвору. И, конечно, зимний волшебник не забыл про подарки каждому ребенку.

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