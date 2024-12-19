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"Единая Россия" проведет аграрный диктант

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 году партийный проект "Российское село" совместно с Россельхозбанком запускает "Всероссийский аграрный диктант".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Агродиктант направлен на повышение уровня знаний об АПК у россиян, на популяризацию аграрных профессий среди молодежи, распространение преимуществ жизни на селе и демонстрации возможностей для развития предпринимательства в сельском хозяйстве.

Агропромышленный комплекс России сегодня становится автоматизированным и эффективным, развивается наука, внедряются новые технологии.

"С учетом возрастающей роли АПК в обеспечении продовольственной безопасности страны важно погрузить в аграрную повестку школьников и их родителей, студентов, преподавателей, всех тех, кто неравнодушен к традиционной для российского общества отрасли", — отметил координатор партийного проекта "Российское село" в регионе, председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов.

Цель аграрного диктанта — привлечь внимание к вопросам развития аграрного производства, развития сельских территорий в целом. Основной площадкой проведения станет аграрный вуз, рассказал о планах координатор партпроекта "Единой России" в Самарской области.

Для участия во всероссийской акции планируется пригласить студентов Самарского государственного аграрного университета, студентов ссузов сельскохозяйственной направленности, смежных специальностей, а также у частию в аграрном диктанте приглашаются фермеры, кооператоры, сотрудники профильных структур.

Несколько лет назад студенты-аграрии в некоторых регионах уже писали подобный диктант. Он состоял из трех блоков вопросов в тестовом формате. Первая часть диктанта была посвящена истории развития реального сектора экономики. Вторая — мерам поддержки аграриев. В третьем блоке говорилось о модернизации отрасли. Не обошлось и без забавных вопросов из разряда "какие овощи необходимо добавить в борщ". Теперь в "Единой России" эту практику решено возобновить, поскольку "Развитие села" — важный блок народной программы партии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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