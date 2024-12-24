"Единая Россия" представила инициативы по развитию семейной политики

Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год "Единая Россия" представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Только в 2024 году партия обеспечила принятие более 50 законов в этой сфере. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

"На прошедшем съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер", — напомнил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

"Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности", — рассказал секретарь Генсовета партии.

Как сообщила глава комиссии "Единой России" по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

"Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребенок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Еще более 100 инициатив — в разработке", — сообщила она.

Помимо этого, президент поддержал инициативу "Единой России" и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

"Наша комиссия разработала "золотой стандарт" поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идет в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер, которые предложила наша комиссия. На втором — Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер. Далее идут Свердловская, Ульяновская Мурманская и Сахалинская области, Республика Коми, Калмыкия, Тульская, Ростовская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Калининградская, Смоленская области и иные регионы", — сообщила Анна Кузнецова.

На федеральном уровне "Единая Россия" продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки — этот вопрос также звучал на прямой линии с президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

"В топ самых распространенных мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять", — отметила Анна Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

"После принятия законопроекта о студенческой семье в первом чтении, в регионах мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребенка в студенческой семье. В Коми предоставляется региональный маткапитал, если мама младше 24 лет. В Ивановской области — единовременная выплата на покупку жилья. На основе региональных практик будем формировать "золотой стандарт" поддержки студенческой семьи совместно с минобрнауки", — отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, партия вместе с партнерскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы "Единая Россия" продолжит.

"В Самарской области для семей с детьми действует 38 мер социальной поддержки, 14 из которых стали доступны в этом году. Ими охвачены свыше 229 тысяч семей, в которых воспитывается более 318 тысяч детей. В Год семьи в регионе заработала еще одна мера поддержки — единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

В дополнение к федеральным, в регионе установлено более 20 региональных мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей: помощь в ведении личного подсобного хозяйства, переобучение и поиск работы, налоговые и кредитные льготы. Кроме того, приняты и дополнительные меры поддержки для тех семей, где есть дети школьного и дошкольного возраста: помощь при поступлении в детский сад или школу, бесплатное горячее питание для школьников, льготы при оплате содержания детей в образовательных учреждениях.

Многие региональные меры поддержки были инициированы, поддержаны и реализованы членами общественного совета партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области — и это один из показателей эффективной законодательной работы единороссов", — прокомментировала региональные законодательные инициативы координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, сенатор РФ от региона Марина Сидухина.