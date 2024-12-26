Самарские власти отказались от блокировки социальных проездных

Правительство Самарской области внесло изменения в положения о социальной карте жителя. Подробности озвучил первый вице-губернатор Михаил Смирнов.

"Этим решением мы восстанавливаем справедливость и отвечаем на многочисленные запросы жителей нашего региона. Теперь сохраняется возможность полноценного выбора: продолжать пользоваться социальной картой или оформлять карту жителя Самарской области (КЖСО). Знаю, что для осуществления льготного проезда многие хотели бы сохранить возможность использования социальной карты. Теперь такая возможность имеется", — написал Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее власти планировали провести блокировку социальных карт, чтобы подвигнуть самарцев на оформление более современных карт жителя. Из-за негативной реакции общественности срок сдвинули на 2026 год. Теперь блокировка и вовсе отменяется.

По словам главы правительства, функциональные возможности КЖСО планируется доработать, чтобы выбор в ее пользу был не вынужденным, а осознанным.

Сейчас карта жителя Самарской области позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение всех социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять ее как полис ОМС.