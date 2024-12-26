Самарские власти отказались от блокировки социальных проездных

Правительство Самарской области внесло изменения в положения о социальной карте жителя. Подробности озвучил первый вице-губернатор Михаил Смирнов.
"Этим решением мы восстанавливаем справедливость и отвечаем на многочисленные запросы жителей нашего региона. Теперь сохраняется возможность полноценного выбора: продолжать пользоваться социальной картой или оформлять карту жителя Самарской области (КЖСО). Знаю, что для осуществления льготного проезда многие хотели бы сохранить возможность использования социальной карты. Теперь такая возможность имеется", — написал Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.
Ранее власти планировали провести блокировку социальных карт, чтобы подвигнуть самарцев на оформление более современных карт жителя. Из-за негативной реакции общественности срок сдвинули на 2026 год. Теперь блокировка и вовсе отменяется.
По словам главы правительства, функциональные возможности КЖСО планируется доработать, чтобы выбор в ее пользу был не вынужденным, а осознанным.
Сейчас карта жителя Самарской области позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение всех социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять ее как полис ОМС.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р