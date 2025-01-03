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Массовый спорт Спорт

На лыжной базе "Чайка" прошел День биатлона

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 января, в Самаре на верхней поляне "Чайки" состоялся спортивный праздник. Посетители учреждения приняли участие в мастер-классе по биатлону.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Каждый желающий мог проверить свои силы в стрельбе из пневматической винтовки по биатлонной мишени и пробежаться на лыжах.

В дни зимних каникул подведомственные учреждения министерства спорта и администрации муниципалитетов Самарской области организуют различные физкультурно-спортивные мероприятия для всех категорий населения.

Проведение массовых физкультурных мероприятий способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что положительно отражается на здоровье детей и молодежи, увеличивает продолжительность жизни старшего поколения и соответствует целям национальных проектов России, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

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