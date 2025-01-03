На лыжной базе "Чайка" прошел День биатлона

В пятницу, 3 января, в Самаре на верхней поляне "Чайки" состоялся спортивный праздник. Посетители учреждения приняли участие в мастер-классе по биатлону.
Каждый желающий мог проверить свои силы в стрельбе из пневматической винтовки по биатлонной мишени и пробежаться на лыжах.
В дни зимних каникул подведомственные учреждения министерства спорта и администрации муниципалитетов Самарской области организуют различные физкультурно-спортивные мероприятия для всех категорий населения.
Проведение массовых физкультурных мероприятий способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что положительно отражается на здоровье детей и молодежи, увеличивает продолжительность жизни старшего поколения и соответствует целям национальных проектов России, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.