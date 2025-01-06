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Актив партпроект "Цифровая Россия" в Самарской области работает над развитием цифровой среды в регионе

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-трекеры и даже "умные дома". Цифровые сервисы трансформируют наши коммуникации, меняя способы взаимодействия людей, методы ведения бизнеса и повседневную жизнь. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен не только на поддержку отечественных IT-разработок, но и работает над тем, чтобы все пользователи могли находиться в цифровой среде безопасно.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Весомый вклад в работу проекта в Самарской области вносит компания "Открытый код" и ее управляющий, координатор партпроекта "Цифровая Россия" в регионе Олег Сурнин.
Под эгидой "Цифровой России" в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики открыли кафедру "Инженерия искусственного интеллекта". Теперь в самарском вузе уникальных специалистов новой формации, ориентированных на реальные рабочие процессы IT-компаний.

"На 5 бюджетных мест было подано более 70 заявлений. Сейчас обучаются 8 студентов. Новые кадры необходимы для решения огромного количества задач в сфере экономики страны", — уверен координатор самого цифрового проекта "Единой России" Олег Сурнин.

Но не только подготовка IT-специалистов волнует актив партпроекта. Они активно занимаются продвижением новых "цифровых" ценностей в регионе.

Акция "Цифровой диктант" стала масштабной  проверкой знаний. Вопросы диктанта связаны в первую очередь с применением  цифровых инструментов, включая кибербезопасность, защиту личных данных, а также эффективное использование онлайн-ресурсов. Уровень цифровой грамотности  проверили более 700 учащихся  самарского региона.

Не забыли и о старшем поколении. Интерактивные уроки грамотности для пенсионеров  проходят  в Штабе общественной поддержки "Единой России". Лекции  о цифровой гигиене и цифровой грамотности посвящены главному: безопасности старшего поколения в сети. Жителям Самары серебряного возраста рассказывают о том, как безопасно пользоваться интернетом и цифровыми устройствами и не стать жертвами интернет-мошенников.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено роли цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку и развитие российских IT-компаний и сервисов, а также обеспечение доступной цифровой среды для всех пользователей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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