Актив партпроект "Цифровая Россия" в Самарской области работает над развитием цифровой среды в регионе

Смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-трекеры и даже "умные дома". Цифровые сервисы трансформируют наши коммуникации, меняя способы взаимодействия людей, методы ведения бизнеса и повседневную жизнь. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен не только на поддержку отечественных IT-разработок, но и работает над тем, чтобы все пользователи могли находиться в цифровой среде безопасно.

Весомый вклад в работу проекта в Самарской области вносит компания "Открытый код" и ее управляющий, координатор партпроекта "Цифровая Россия" в регионе Олег Сурнин.

Под эгидой "Цифровой России" в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики открыли кафедру "Инженерия искусственного интеллекта". Теперь в самарском вузе уникальных специалистов новой формации, ориентированных на реальные рабочие процессы IT-компаний.

"На 5 бюджетных мест было подано более 70 заявлений. Сейчас обучаются 8 студентов. Новые кадры необходимы для решения огромного количества задач в сфере экономики страны", — уверен координатор самого цифрового проекта "Единой России" Олег Сурнин.

Но не только подготовка IT-специалистов волнует актив партпроекта. Они активно занимаются продвижением новых "цифровых" ценностей в регионе.

Акция "Цифровой диктант" стала масштабной проверкой знаний. Вопросы диктанта связаны в первую очередь с применением цифровых инструментов, включая кибербезопасность, защиту личных данных, а также эффективное использование онлайн-ресурсов. Уровень цифровой грамотности проверили более 700 учащихся самарского региона.

Не забыли и о старшем поколении. Интерактивные уроки грамотности для пенсионеров проходят в Штабе общественной поддержки "Единой России". Лекции о цифровой гигиене и цифровой грамотности посвящены главному: безопасности старшего поколения в сети. Жителям Самары серебряного возраста рассказывают о том, как безопасно пользоваться интернетом и цифровыми устройствами и не стать жертвами интернет-мошенников.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено роли цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку и развитие российских IT-компаний и сервисов, а также обеспечение доступной цифровой среды для всех пользователей.