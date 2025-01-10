В зимние каникулы в новые регионы отправился 80-й отряд волонтеров "Единой России"

Добровольцы оказывали адресную помощь жителям, а также дежурили в больницах, госпиталях и пунктах временного размещения.

В Новый год - не до отдыха. Волонтеры-молодогвардейцы заступили на трудовую вахту в новых регионах в дни самого волшебного зимнего праздника. В составе отряда - двое волонтеров "Единой России" из самарской области - Яна Ковыльская из Тольятти и Павел Качимов из Кинеля. Помощники-добровольцы работали в Мариуполе и Донецке. Одной из основных задач первого в наступившем году, юбилейного, 80-го, волонтерского десанта стала работа со школьниками.

"Мы постарались, чтобы зимние каникулы ребята провели с пользой для здоровья и активно, - рассказала Яна Ковыльская, руководитель тольяттинского штаба "Молодой Гвардии Единой России", - поэтому организовали для детей спортивные мастер-классы и эстафеты. Маленькие мариупольцы остались довольны, а мы рады, что добавили им позитивного настроя и драйва".

Кроме того, волонтеры привезли с собой гуманитарную помощь, которую передали пожилым людям, ветеранам и многодетным семьям. Павел Качимов, активист местного штаба молодогвардейцев из Кинеля, работает в доме молодежных организаций "Альянс молодых". Парень прибыл в Донецк, чтобы быть полезным там, где потребуется: "На месте убедился в том, что помощь нужна и важна любая, - подчеркнул Павел, - и не меньше, а возможно и больше, чем продуктам и вещам, люди радуются простому вниманию, теплому слову".

Волонтеры "Единой России" также поздравили с Рождеством подопечных дома-интерната для пожилых людей, подарили сладкие подарки и передали теплые пожелания здоровья, счастья и благополучия.

"Немало пожилых остались без внимания, без опеки. Стараемся с ребятами компенсировать этот пробел, поддерживать их, помогать в повседневной жизни и, конечно, в такой светлый праздник решили побыть с ними вместе, чтобы люди не чувствовали себя одинокими", - рассказал руководитель "Молодой Гвардии" в Мариуполе Никита Аверкин.

С весны 2022 г. в новых регионах постоянно находится отряд волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты". Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, помогают российским военнослужащим и врачам. Из Самарской области на помощь жителям новых регионов за этот период отправилось более 200 добровольцев-волонтеров партии.