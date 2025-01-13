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Активисты "Единой России" отправили в Курскую область новый гуманитарный груз

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Помощь для курян поступает в региональное отделение "Единой России" из всех районов области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Питьевая вода, стройматериалы, средства личной гигиены, продукты питания: 40 тонн гуманитарного груза уже через два дня получат жители приграничных территорий Курской области. Формировали и собирали его волонтеры партии, активисты "Молодой Гвардии",  неравнодушные жители региона.

Руководитель Штаба местного отделения "Молодой Гвардии" Советского района Кристина Майорова позвала на помощь своих активистов. Вместе с молодогвардейцами пришли на погрузку студенты средних и высших образовательных учреждений областной столицы: "Некоторые ребята, наши в том числе, находятся в зоне специальной военной операции, а мы здесь на местах стараемся помочь, чем можем. То есть кто-то не может выехать из зоны, наши, например, студенты учатся, но они хотят помогать как-то. И помогают непосредственно, получается, гуманитарной помощью".

С гуманитарным конвоем отправят самым маленьким жителям Курского приграничья и подарки с "елки желаний". Игрушки, конструкторы, настольные игры, гаджеты передал член регполитсовета "Единой России", председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам человека в Самарской области,  многодетный отец Константин Доладов. 

"Помогать тем, кто попал в такую трудную жизненную ситуацию, особенно под обстрелы, особенно в зоне боевых действий в Курской области — это долг каждого, — уверен Константин Юрьевич. — 
Помогать детям — это не просто подарить подарок, это, прежде всего, подарить надежду: надежду в светлое будущее, в победу, подарить надежду, что все скоро наладится и все будет хорошо".

Для многих представителей самарской молодежи участие в сборе гуманитарного груза стало буквально делом чести. Посильным вкладом в нашу общую победу. По поручению секретаря реготделения партии, главы Самарской области Вячеслава Федорищева волонтеры "Единой России" отправляют в Курскую область уже не первую партию гуманитарной помощи. И отослав многотонный груз, сразу же начинают собирать следующий.

Гид потребителя

Последние комментарии

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