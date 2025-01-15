Владимир Якушев: "Ключевые приоритеты "Единой России" в весеннюю сессию касаются поддержки участников СВО"

Приоритеты законодательной работы "Единой России" отражены в народной программе "Единой России", изменения в которую внесли на Съезде в декабре 2024 года, отметил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

"Ключевые дополнения касаются поддержки участников специальной военной операции, что имеет особое значение в объявленный президентом Год Защитника Отечества", — напомнил он.

В первую очередь, сейчас стоит задача расширить правовые основания для получения статуса ветерана боевых действий и распространить его на тех, кто сражается с врагом в Курской области.

"Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идет работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО", — сказал Владимир Якушев.

Секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: "Первоочередная задача сейчас для каждого, кто находится в тылу — поддержка военнослужащих, которые сражаются на СВО и тех, кто планирует заключить контракт с министерством обороны РФ".

Отметим, что в Самарской области для военнослужащих-участников СВО и их семей дополнительно к федеральным установлено более 20 мер социальной региональной поддержки. Кроме того, в регионе действуют специальные программы, в рамках которых участникам спецоперации помогают оформить льготы или получить статус инвалидности, помогают в лечении, реабилитации и адаптации в мирной жизни.

На Съезде партии президент поставил задачу по укреплению суверенитета страны, ее экономическому и технологическому развитию.

"Мы также продолжим совершенствовать законодательство в сфере социальной политики, занятости. Вместе с профильными министерствами будем работать над выполнением нацпроектов и обеспечим правовые решения для их качественной реализации", — отметил секретарь Генсовета "Единой России".

В числе приоритетов фракции партии — борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. В том числе, в ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий ввод "периода охлаждения" при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы; обязывающий кредитные организации и Бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на кредиты в режиме реального времени.

Кроме того, законопроект предлагает ограничить зачисление крупных сумм от 50 тысяч рублей в течение первых двух суток для вновь токенизированных банковских карт — сегодня это основной способ вывода похищенных средств, который используют мошенники.

В сфере молодежной политики "Единая Россия" планирует внести законопроект, посвященный профилактике травли подростков, в том числе, в социальных сетях, школах, интернете. И ввести меры ответственности для тех, кто этим занимается.

Кроме того, "Единая Россия" обеспечит продление маткапитала — соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Программа господдержки семей с детьми по поручению президента будет действовать до 2030 года. Маткапитал ежегодно индексируется на величину фактической инфляции, сейчас на двоих детей он составляет 900 тысяч рублей.

Также "Единая Россия" разработала документы, касающиеся защиты малого и среднего бизнеса, борьбы, в том числе, с иностранным вмешательством и иноагентами. Работа над ними также будет идти в весеннюю сессию.