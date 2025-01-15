Вячеслав Федорищев поздравил самарских следователей с профессиональным праздником

В среду, 15 января, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к сотрудникам СУ СК РФ по Самарской области по случаю Дня образования Следственного комитета РФ.

Глава региона отметил, что следствие занимает особое место в системе правоохранительных органов.

"От усилий следователей во многом зависит решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, успешная реализация нацпроектов, достижение национальных целей развития России, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, безопасность и благополучие наших граждан", - сказал он.

Вячеслав Федорищев добавил, что самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, патриотизм, настойчивость и принципиальность.

"Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу по защите прав наших граждан, в том числе участников специальной военной операции и их семей, решаете многие другие задачи государственной и большой общественной значимости. Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет играть ключевую роль в борьбе с преступностью и теневой экономикой, противодействии коррупции, соблюдении требований закона в области налоговых и трудовых отношений", - добавил он.

Губернатор подчеркнул: региональное правительство готово оказывать всестороннюю поддержку для обеспечения правопорядка во всех сферах жизни региона.