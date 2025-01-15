Вячеслав Федорищев поздравил самарских следователей с профессиональным праздником

В среду, 15 января, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к сотрудникам СУ СК РФ по Самарской области по случаю Дня образования Следственного комитета РФ.
Глава региона отметил, что следствие занимает особое место в системе правоохранительных органов.
"От усилий следователей во многом зависит решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, успешная реализация нацпроектов, достижение национальных целей развития России, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, безопасность и благополучие наших граждан", - сказал он.
Вячеслав Федорищев добавил, что самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, патриотизм, настойчивость и принципиальность.
"Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу по защите прав наших граждан, в том числе участников специальной военной операции и их семей, решаете многие другие задачи государственной и большой общественной значимости. Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет играть ключевую роль в борьбе с преступностью и теневой экономикой, противодействии коррупции, соблюдении требований закона в области налоговых и трудовых отношений", - добавил он.
Губернатор подчеркнул: региональное правительство готово оказывать всестороннюю поддержку для обеспечения правопорядка во всех сферах жизни региона.
Последние комментарии
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!