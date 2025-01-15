"Сюда приходят те, у кого есть идеи": штаб общественной поддержки "Единой России" отметил день рождения

Интересные события, масштабные мероприятия, помощь СВО и гражданским активистам. За год на площадках штаба активисты смогли реализовать более 1 тысячи мероприятий.

Вот уже год как штаб стал точкой сборки для всех неравнодушных людей: инициативные жители и общественники, активисты партии и волонтеры продвигают здесь свои идеи и помогают всем, кто готов предложить свой проект развития. Здесь регулярно встречаются секретари первичных отделений, актив местных отделений партии и "Молодой Гвардии", партийных проектов, сторонники "Единой России".

"Замечательно, что теперь у нас есть новое общественное пространство — штаб общественной поддержки Самарской области. Сюда все люди, у которых есть свои идеи, инициативы, проекты, предложения, могут прийти, здесь их обсудить, — считает региональный координатор партийного проекта "Женское движение Единой России", депутат городской думы Светлана Макушева. — И, самое главное, они могут стать частью команды".

Сегодня в губернии свои проекты развивают свыше 400 организаций — победителей конкурсов Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив. Они — одни из самых активных партнеров штаба.

"В Штабе за этот год немало активистов показали свои проекты жителям Самары и региона, –рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки "Единой России" в Самарской области Елена Жмурова. — Ежедневно у нас проходят несколько мероприятий — люди самого разного возраста и интересов нашли здесь новые увлечения, друзей и смогли раскрыть себя".

Творческие мастер-классы и танцевальные баттлы, шахматные турниры и выставки, мини-концерты и обучающие семинары по социокультурному проектированию и тренинги психологической поддержки для участников СВО, открытые тренировки по киокусинкай-каратэ и самбо, встречи с ветеранами Великой Отечественной и СВО, волонтерами гуманитарных миссий и спасателями МЧС, ведущими медиками, актерами, режиссерами, спортсменами — все активности Штаба за год трудно перечислить. Здесь отмечали День Волжского района и всероссийский день отца, обучали тонкостям ЖКХ старших по домам и председателей МКД, проводили кейс-чемпионат Службы занятости и учили старшее поколение пользоваться гаджетами.

"В штабе мы нашли не только площадку для себя, мы встретили единомышленников, — отметила активист общественной организации поддержки семьи и детства "ВМЕСТЕ" Ольга Попова, — с их помощью мы еженедельно проводим здесь полезные встречи для родителей и детей".

За год на площадках штаба активисты смогли реализовать более 1 тысячи мероприятий. Здесь, в Штабе, проходили тренинги, консультации, приемы граждан, кинопоказы, квизы и лектории, репетиции танцевальных шоу и занятия по йоге — рабочие площадки штаба легко трансформируются в спикер-зал, молодежную зону, детский уголок, коворкинг или спортзал.

Гостями Штаба общественной поддержки стали заслуженный артист России Владимир Гальченко, лауреат престижной премии "Золотая маска", ведущий актер самарской драматической сцены, сенатор РФ Марина Сидухина, артисты и музыканты концертного ансамбля и школы карнавальной бразильской самбы "SAMBARA", руководитель Самарского отделения Российского Красного креста Александр Муравец, известные врачи, общественные деятели, политики, спортсмены и журналисты.

Здесь проводятся мастер-классы по начальной военной подготовке, плетению маскировочных сетей и курсы первичной медпомощи. За последние полгода штаб общественной поддержки "Единой России" стал главной площадкой, которая принимала и отправляла гуманитарный груз для Курской области, Прямо отсюда многотонные фуры отправлялись в Курс и на Донбасс.

Напомним, что стать частью активной общественно-политической жизни Самары всегда можно вместе с командой Штаба общественной поддержки "Единой России". Он работает для всех активных и энергичных, для всех инициативных и неравнодушных с понедельника по субботу, с 9 до 19 часов в областной столице на улице Революционной, 107.