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Массовый спорт Спорт

В Самарской области 410 тыс. жителей стали участниками Декады спорта и здоровья

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первые недели января 2025 г. в Самарской области проходила Декада спорта и здоровья. Это ежегодное мероприятие, в рамках которого проводятся спортивные и физкультурные мероприятия, массовые старты, зимние забавы для всех категорий населения. Цель проведения Декады - рост популярности активного образа жизни и вовлечение населения региона в занятия физкультурой и спортом.

Фото: Министерство спорта Самарской области

По традиции, участниками Декады спорта и здоровья стали все муниципальные образования Самарской области. Например, в Отрадном состоялся открытый юношеский турнир по футболу "Рождественские встречи" с участием команд из Самарской и Оренбургской областей. В Октябрьске дети и взрослые стали участниками новогоднего турнира по настольному теннису. А в Нефтегорске состоялся товарищеский матч по водному поло с участием команд из Нефтегорска и Бузулука.

В Челно-Вершинах прошли "Рождественские детские спортивные игры" среди команд разных населенных пунктов района. Более 100 человек вышли на старт традиционных районных соревнований по лыжным гонкам с участием спортсменов из городов и районов Самарской области и Республики Татарстан. В Пестравке "серебряные" волонтеры приняли участие в соревнованиях по северной ходьбе "Пешком за здоровьем".

В Самаре в течение всех новогодних праздников на центральной площади города была организована физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима" с площадками для игры в городки, тэг-регби и лазертаг, тир, снежковый бой. Состоялись мастер-классы по керлингу и хоккею. В те дни, когда позволяла погода, круглосуточно работали ледовые площадки для массового катания на коньках.

Организационный центр спортивных мероприятий и спортивная школа "Чайка" провели физкультурные мероприятия "Всей семьей на каток!" и фестиваль "Спортландия". В рамках фестиваля ежедневно с 1 по 7 января проходили активности для всей семьи: забег Дедов Морозов, мастер-класс по биатлону, гонки на собачьих упряжках при поддержке клуба спортивного собаководства "Айсберг".

В ледовом Дворце спорта имени Владимира Высоцкого и на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" были организованы массовые катания на коньках, экскурсии по спортивным объектам, сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и акция "Письмо солдату".

Проведение Декады спорта и здоровья способствует популяризации активного и здорового образа жизни, тем самым вовлекая население в систематические занятия физкультурой и спортом. Это напрямую влияет на укрепление здоровья нации и на увеличение продолжительности жизни, что соответствует целям национальных проектов России.

В 2024 г. завершилась реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", направленного на развитие массового спорта и увеличение доступности занятий физкультурой и спортом для широких кругов населения. Одним из целевых показателей федерального проекта служит количество населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом. Плановым показателем для Самарской области на 2024 г. служит результат в 58,6% населения.

"Окончательные данные статистики мы получим в феврале, но уже сейчас можно утверждать, что мы достигнем поставленной цели, - комментирует первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев. - президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача к 2030 г. довести этот показатель до 70%. Правительство Самарской области предпринимает все усилия для развития массового спорта. Большую роль в этом играет и реализующаяся в нашем регионе с 2024 г. программа "Мастер спорта", инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым".

Работа по улучшению условий для занятий физической активностью продолжается в рамках новой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". По госпрограмме расширяется спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются возможности для занятий спортом среди детей.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

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повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

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