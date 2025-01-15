В Самарской области 410 тыс. жителей стали участниками Декады спорта и здоровья

В первые недели января 2025 г. в Самарской области проходила Декада спорта и здоровья. Это ежегодное мероприятие, в рамках которого проводятся спортивные и физкультурные мероприятия, массовые старты, зимние забавы для всех категорий населения. Цель проведения Декады - рост популярности активного образа жизни и вовлечение населения региона в занятия физкультурой и спортом.

По традиции, участниками Декады спорта и здоровья стали все муниципальные образования Самарской области. Например, в Отрадном состоялся открытый юношеский турнир по футболу "Рождественские встречи" с участием команд из Самарской и Оренбургской областей. В Октябрьске дети и взрослые стали участниками новогоднего турнира по настольному теннису. А в Нефтегорске состоялся товарищеский матч по водному поло с участием команд из Нефтегорска и Бузулука.

В Челно-Вершинах прошли "Рождественские детские спортивные игры" среди команд разных населенных пунктов района. Более 100 человек вышли на старт традиционных районных соревнований по лыжным гонкам с участием спортсменов из городов и районов Самарской области и Республики Татарстан. В Пестравке "серебряные" волонтеры приняли участие в соревнованиях по северной ходьбе "Пешком за здоровьем".

В Самаре в течение всех новогодних праздников на центральной площади города была организована физкультурно-спортивная акция "Самара в движении. Зима" с площадками для игры в городки, тэг-регби и лазертаг, тир, снежковый бой. Состоялись мастер-классы по керлингу и хоккею. В те дни, когда позволяла погода, круглосуточно работали ледовые площадки для массового катания на коньках.

Организационный центр спортивных мероприятий и спортивная школа "Чайка" провели физкультурные мероприятия "Всей семьей на каток!" и фестиваль "Спортландия". В рамках фестиваля ежедневно с 1 по 7 января проходили активности для всей семьи: забег Дедов Морозов, мастер-класс по биатлону, гонки на собачьих упряжках при поддержке клуба спортивного собаководства "Айсберг".

В ледовом Дворце спорта имени Владимира Высоцкого и на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" были организованы массовые катания на коньках, экскурсии по спортивным объектам, сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и акция "Письмо солдату".

Проведение Декады спорта и здоровья способствует популяризации активного и здорового образа жизни, тем самым вовлекая население в систематические занятия физкультурой и спортом. Это напрямую влияет на укрепление здоровья нации и на увеличение продолжительности жизни, что соответствует целям национальных проектов России.

В 2024 г. завершилась реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", направленного на развитие массового спорта и увеличение доступности занятий физкультурой и спортом для широких кругов населения. Одним из целевых показателей федерального проекта служит количество населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом. Плановым показателем для Самарской области на 2024 г. служит результат в 58,6% населения.

"Окончательные данные статистики мы получим в феврале, но уже сейчас можно утверждать, что мы достигнем поставленной цели, - комментирует первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев. - президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача к 2030 г. довести этот показатель до 70%. Правительство Самарской области предпринимает все усилия для развития массового спорта. Большую роль в этом играет и реализующаяся в нашем регионе с 2024 г. программа "Мастер спорта", инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым".

Работа по улучшению условий для занятий физической активностью продолжается в рамках новой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". По госпрограмме расширяется спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются возможности для занятий спортом среди детей.