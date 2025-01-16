Билайн станет партнером федерального конкурса "Наука. Территория героев"

Билайн выступит партнером конкурса "Наука. Территория героев", который призван поддержать развитие науки и инноваций, а также молодых ученых и подростков, интересующихся научными дисциплинами и планирующих построить свое профессиональное будущее в сфере науки и технологий. Конкурс организован АНО "Национальные приоритеты" и проходит на ежегодной основе.

Билайн выделит грант победителю конкурса на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финалист по итогам общего конкурса будет определен в феврале 2025 года. Компания также проведет тематическую неделю, посвященную технологиям в сфере ИТ и телекоммуникаций. Неделя билайна пройдет с 16 по 22 января 2025 года: участников ждет знакомство с интересными технологическими решениями в области телекоммуникаций, научно-популярные статьи и квиз, посвященный технологиям связи, облачным сервисам, большим данным и искусственному интеллекту. Победители получат призы от компании.

На протяжении многих лет билайн системно работает над программой развития российской инженерной школы, инвестируя усилия в поддержку науки и технологий, усиливая сотрудничество с научным и образовательным сообществом. Уже сегодня партнерская программа билайна в области подготовки технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране и предполагает как участие специалистов билайна в образовательном процессе, так и стажировки студентов инженерных специальностей в компании. Больше 30% стажеров переходят в последующем в штат и работают в составе различных команд.

Генеральный директор билайна Сергей Анохин:

"Популяризация научных открытий и поддержка молодых ученых — в ДНК нашей компании. В 2024 году билайн стал партнером национального проекта "Наука. Университеты", и сегодня мы рады продолжить это партнерство в рамках федерального проекта "Наука. Территория героев". Текущие задачи по развитию отечественных технологических решений требуют постоянной актуализации знаний и компетенций, поддержки интереса молодого поколения к науке и инновациям, системному развитию инженерных навыков. Мы верим, что поддержка и популяризация научных конкурсов со стороны ведущих технологических компаний будет способствовать возрождению престижа научных и инженерных специализаций и появлению все большего количества действительно конкурентоспособных отечественных разработок".

* Участие в конкурсе могут принять ученики и студенты от 10 до 22. Участие предусматривает онлайн формат на официальных площадках https://герои.наука.рф и https://vk.com/science_is_you.