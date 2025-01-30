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Занятость Экономическая политика

Т2 в пятый раз подтвердила статус лучшего работодателя среди мобильных операторов

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, пятый раз подряд признан работодателем № 1 среди мобильных операторов в "Рейтинге работодателей России", по версии HeadHunter. По итогам 2024 года Т2 заняла первое место в телеком-отрасли и девятое — среди крупнейших российских компаний в общем рейтинге. Высокие позиции снова подтверждают статус Т2 как привлекательного и надежного работодателя.

Фото: предоставлено T2

Т2 в очередной раз подчеркнула значимость своих ценностей и корпоративной культуры, продемонстрировав высокий результат по ключевым критериям рейтинга. В 2024 году в оценку работодателей был введен новый показатель, основанный на данных платформы Dream Job — отзывы бывших сотрудников. Он учитывает такие важные аспекты, как условия труда, руководство, коллектив и возможности для профессионального роста. T2 продемонстрировала высокий результат в категории — это свидетельствует о том, что даже после ухода сотрудники сохраняют положительные впечатления о работе в компании.

Кроме того, с введением нового критерия изменился и общий порядок подсчета баллов. В результате вес каждого из показателей распределяется следующим образом: 20% — уровень развития HR-процессов, 30% — мнение текущих сотрудников, 30% — результаты опроса кандидатов и 20% — отзывы бывших сотрудников.

Рейтинг работодателей hh.ru считается одним из самых масштабных исследований в России. В 2024 году в нем приняли участие 1 729 компаний, а соискатели оставили более 686 тысяч голосов. Результаты рейтинга также позволяют оценить восприятие ребрендинга T2 среди кандидатов. Внешний опрос, проведенный через месяц после обновлений, показал, что изменения положительно сказались на мнении о компании. Это свидетельствует о стабильности бренда и его позитивном восприятии среди соискателей.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

"По результатам рейтинга работодателей 2024 года уже обновленная компания T2 в пятый раз подряд заняла первое место среди мобильных операторов. Для нас это не просто очередная победа, а повод для искренней гордости. Высокая степень вовлеченности и мотивации команды позволит нам и дальше достигать выдающихся результатов и уверенно смотреть в будущее. Открытость и прозрачность будут способствовать формированию сильного и устойчивого HR-бренда, который продолжит быть магнитом для лучших специалистов в своих областях".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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