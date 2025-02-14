Финтех, промышленность, ретейл: названы самые отзывчивые к использованию ИИ отрасли

Реальные кейсы и результаты внедрений ИИ-инструментов в российских компаниях обсудили на партнерской встрече, которую организовал Т1 Искусственный интеллект (входит в ИТ-холдинг Т1).

Партнерское мероприятие, прошедшее 13 февраля, собрало представителей бизнеса, экспертного сообщества и разработчиков инновационных сервисов. Участники рассмотрели глобальные и страновые тренды в развитии нейросетевых технологий и участие отечественных предприятий в реализации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

На встрече обсудили особенности внедрения ИИ-технологий в различных отраслях. Наибольшее число инсталляций сегодня наблюдается в финтехе, ретейле, транспорте, промышленности и нефтегазовой отрасли. Также активно используют нейросетевые модели в задачах госуправления. Участники вместе с экспертами провели сравнительный анализ кейсов из этих индустрий и выяснили перспективы развития рынка ИИ-технологий в России.

Одна из важных тем партнерской встречи — цифровая трансформация, уже ставшая неотъемлемой частью конкурентоспособности и устойчивого развития организаций. Ключевой фактор успеха — реализация платформенных решений для эффективного внедрения и использования искусственного интеллекта.

В ходе встречи эксперты Т1 ИИ представили пул решений, созданных на базе технологий искусственного интеллекта, которые сегодня доступны B2B-клиентам.

"ИИ-технологии преодолели хайповые вершины и вышли на плато реальных внедрений. Об этом свидетельствует стабильно увеличивающийся спрос на подобные инструменты, который сохранится на протяжении ближайшего времени. В настоящее время растет и зрелость заказчиков, и экспертиза команд разработки", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

