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ИТ-холдинг Т1: о преимуществах использования нейросетей в госуправлении

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ИИ не заменяет госслужащих, а усиливает их компетенции и повышает качество госуслуг. О возможностях использования органами власти нейросетевых технологий рассказал советник руководителя Т1 ИИ Игорь Немов на круглом столе "Искусственный интеллект в госуправлении". Дискуссия состоялась в рамках Дня науки в Президентской академии.

В ходе встречи Игорь Немов представил опыт холдинга по разработке и внедрению ИИ-инструментов в ответ на растущий запрос со стороны предприятий госсектора и госорганов. Эксперт обозначил основные запросы этой категории ИТ-заказчиков и привел примеры реального повышения качества работы служащих с помощью новых технологий.

Один из самых востребованных сервисов — использование ИИ-алгоритмов для автоматической проверки документов. Это, в частности, позволяет отслеживать соответствие документации критериям и нормативным требованиям. Применение ИИ-контролера платформы "Интеллектуальный анализ документов", разработанной ИТ-холдингом Т1, показало существенное сокращение времени обработки пакетов документов, например, заявок на госзакупках или технической документации, с 5 дней до одного часа, и снижение на 95% — числа ошибок, вызванных человеческим фактором.

Все большую популярность у госзаказчиков приобретают ИИ- ассистенты, способные глубоко анализировать обращения граждан. Сегодня нейросети Т1, обученные на миллионах реальных диалогов, способны распознавать эмоции и сложные запросы абонента и выдавать квалифицированный и персонализированный ответ. Применение таких инструментов снижает нагрузку на сотрудников, занятых работой с обращениями, на 50% и до 40% повышает качество предоставления госуслуг.

Еще один пример эффективного использования ИИ в работе госорганов — оптимизация транспортной инфраструктуры. На основе анализа автомобильных потоков, информации об авариях и ремонтных работах ИТ-системы предлагают оперативное изменение движения общественного и личного транспорта. Это приводит к снижению загруженности дорог на 18% и сокращению времени реагирования на ДТП с 20 до 7 минут.

Среди актуальных сценариев для ИИ — борьба с коррупцией через анализ данных. Например, платформа "Мирион" на основе графовых моделей отслеживает аномалии в госзакупках, такие как завышение цен или привлечение одних и тех же поставщиков, и автоматически формирует отчеты для проверок. Это позволяет полностью исключить подозрительные тендеры и сократить число нарушений при закупках на 25%.

Среди факторов, сдерживающих развитие ИИ-технологий, Игорь Немов назвал качество данных и интеграцию инновационных инструментов в существующие рабочие процессы.

"Интерес госсектора к ИИ-инструментам растет, увеличивает число возможных сценариев применения новых технологий. Однако все рассмотренные в ходе круглого стола кейсы доказывают, что Искусственный интеллект не заменяет госслужащих, а усиливает их компетенции. Мы видим доказанный рост скорости проводимых операций, увеличение их точности, а также переход заказчиков к проактивной реакции на возможные проблемы за счет предиктивного анализа. Все это повышает доверие к органам власти и позволяет прогнозировать, что в 2025 году такие технологии станут стандартом", — отметил Игорь Немов.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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