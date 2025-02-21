Десятиклассники Самарской области смогут поучаствовать в телеолимпиаде "Умницы и умники"

В Самарской области 21 февраля впервые пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду "Умницы и умники". К участию приглашаются ученики 10 классов, которым интересны история, обществознание, литература и география.

Заявки на участие в региональном отборе принимают до 3 марта на сайтах организаторов. Уже в мае в Самару приедет автор и ведущий передачи Юрий Вяземский, чтобы лично оценить умниц нашего региона в финальных играх.

Отбор пройдет в несколько этапов:

1) с 21 февраля по 3 марта — сбор заявок на сайтах организаторов: Министерства образования Самарской области и фонда "Эмпатия";

2) 17–18 марта — первый этап в формате эссе в школах региона;

3) 1 апреля организаторы объявят имена участников, прошедших в следующий этап;

4) 24 апреля — полуфинал региональной олимпиады в Самаре в формате, приближенном к правилам телевизионной олимпиады: с орденами, медалями, агонистами и теоретиками;

5) 22 мая — финал, где Юрий Вяземский и ареопаг выберут умниц и умников Самарской области, которые отправятся на съемки телепередачи в Москву.

Телепередача "Умницы и умники" выходит на Первом канале более 30 лет: победившие в ней старшеклассники поступают на бюджет в МГИМО. Региональные отборочные туры помогают участникам подготовиться к федеральному этапу, их проводят более чем в 30 субъектах РФ.

В этом году к проекту присоединилась и Самарская область. Организаторами выступают министерство образования Самарской области и Благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: "Такие проекты, как "Умницы и умники", это еще одна возможность помочь талантливым детям проявить себя, увлечь юную аудиторию, пробудить в ней стремление к знаниям, показать ценность образования. Со своей стороны поддерживаем проект в регионе вместе с благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова. В Самарской области прекрасная, активная, любознательная молодежь, уверен, многие заинтересуются, примут участие в отборе, и участники, которые его пройдут, покажут себя достойно".

"За время, что идет телеолимпиада, вся страна вместе с ее участниками учит историю, литературу и искусство. Поэтому сегодня мы с особым удовольствием запускаем первый отбор "Умниц и умников" в Самарской области. Уверен, здесь учится много способных ребят, которых мы увидим в следующем году на телевидении. И те, кто докажут, что достойны награды, обязательно ее получат", — поделился основатель фонда "Эмпатия" Михаил Шелков.

Юрий Вяземский называет региональные отборы "всероссийским олимпиадным движением", цель которого не только в том, чтобы выбрать талантливых детей для телешоу, но и просто найти их в каждой области. Он говорит: "В игре победят немногие, а в поле зрения попадут все".

Для лучших участников самарского отбора подготовили специальные призы. В финале выберут трех победителей и по решению жюри дополнительных призеров. Все они смогут принять участие в съемках телеолимпиады "Умницы и умники" в Москве, расходы на дорогу и проживание оплатит благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова. Кроме того, фонд выделит денежные гранты: победителям регионального отбора по 100 тыс. руб., призерам — по 50 тыс. рублей.

Для ребят, поступивших после олимпиады в МГИМО или самарские вузы, также предусмотрена специальная стипендия от фонда "Эмпатия" на первый учебный год. 30 тыс. руб. в месяц для победителей регионального отбора и 20 тыс. руб. для призеров, которые станут студентами самарских вузов. Победители федеральной олимпиады, которые поступят в МГИМО, смогут рассчитывать на 50 тыс. руб. в месяц в течение всего первого курса.

В 2024 г. победителем такого же проекта в Свердловской области стал одиннадцатиклассник из Екатеринбурга Кирилл Епишенков. Он успешно справился с региональным и федеральным этапами олимпиады, поступил в МГИМО и сейчас учится на I курсе, получая ежемесячную стипендию от фонда "Эмпатия".