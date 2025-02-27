Самарским учащимся предложили разработать собственный БПЛА

Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотный летательный аппарат, познакомиться с единомышленниками и побороться за денежные призы. Заявки на четвертый сезон студенческого конкурса авиационного творчества СКАТ 2025 принимаются до 9 марта. Отборочные этапы пройдут дистанционно, а лучшие команды примут участие в очном этапе, который состоится в августе в Московской области. Победители получат ценные призы: призовой фонд для студентов — 500 000 рублей, для школьников — 250 000 рублей.

Студенческий конкурс авиационного творчества СКАТ — первый в России конкурс, где требуется осуществить полный цикл производства беспилотного летательного аппарата: от разработки до изготовления. Организатор СКАТ 2025 — Передовая инженерная школа радиолокации, радионавигации и программной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ).

Конкурс проводится при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ и партнеров из авиационной отрасли.

В прошлом году от Самарской области в конкурсе приняли участие команды от Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, и команда из школы № 25 имени заслуженного строителя Российской Федерации В. М. Саяпина г. о. Тольятти.

Команда Самарского университета "Магистры" вышла в финал всероссийского конкурса.

"Конкурс СКАТ интересен тем, что предоставляет студентам уникальную возможность применить на практике все полученные знания и навыки, продемонстрировать свои умения, например, работы руками. Для университета участие в таком конкурсе — это способ донести до сильных и талантливых ребят, что учиться у нас престижно, что у нас действительно учат максимально практичным вещам", — рассказал куратор команды Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Олег Лукьянов.

В конкурсе 2025 года каждой студенческой команде предстоит разработать собственный летательный аппарат по техническому заданию, предложенному оргкомитетом конкурса. А школьников ждет экспресс-обучение базовым навыкам, которые необходимы ученым и инженерам в сфере авиастроения: лекции от экспертов отрасли, домашние задания с обратной связью, полезное и интересное практическое задание в конце.

Для участия необходимо собрать команду (участвовать могут школьники, студенты, а также учащиеся техникумов и ссузов), найти куратора команды (аспиранта, преподавателя или сотрудника вашей образовательной организации) и подать заявку.

Подробная информация о конкурсе и правилах участия на сайте и на официальных ресурсах конкурса в социальных сетях: vk.com/skat.official, t.me/aeroskat_official.