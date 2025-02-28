В Самарской области эксперты обсудили приемную кампанию-2025

Представители министерства науки и высшего образования Самарской области и ведущих университетов региона в рамках пресс-конференции, посвященной приемной кампании-2025, обсудили ключевые аспекты поступления, востребованные направления обучения и дали рекомендации абитуриентам по выбору вуза.

Прием документов в российские вузы начнется 20 июня 2025 года. Процесс поступления будет проходить по новым правилам, утвержденным Минобрнауки РФ на ближайшие пять лет. Кардинальных изменений нет, но технические нюансы требуют внимания. Главное "правило" осталось без изменений: максимально абитуриент может подать документы в пять вузов и на пять программ в каждом. Поскольку каждый вуз имеет право устанавливать свои требования приемной кампании, эксперты настоятельно рекомендуют изучать разделы "Абитуриентам" на официальных сайтах выбранных вузов. Какие документы необходимы и как их можно подать, какие вступительные испытания предстоят, информация по квотам и льготам, индивидуальным баллам и другие тонкости публикуются каждым образовательным учреждением.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обсуждая вопросы увеличения бюджетных мест в региональных вузах и перспективы для выпускников школ, стремящихся получить высшее образование, отмечал: "Наши ребята должны учиться в самарских университетах. По многим направлениям в высшем образовании — мы одни из сильнейших в стране. Мы должны обеспечить своим выпускникам максимальные условия для старта в профессии".

Подготовка высококвалифицированных кадров, развитие прикладной науки и кооперация между вузами и крупнейшими предприятиями — ключевые направления работы министерства науки и высшего образования Самарской области в вопросах привлечения абитуриентов в вузы региона. С этой же целью по инициативе главы региона формируется программа "Доктор наук".

Елена Тюлякова, руководитель управления реализации региональных проектов в области высшего образования министерства науки и высшего образования Самарской области, сообщила, что в 2025 г. в регионе выделено 12 655 бюджетных мест, что на 374 больше, чем в 2024 году. Увеличение произошло за счет IT-направлений, гуманитарных и медицинских специальностей.

В медицинском университете "Реавиз" выделены дополнительные бюджетные места по специальности "Лечебное дело". Это направление наряду со стоматологией, сестринским делом, фармацевтикой традиционно пользуется популярностью у абитуриентов. "Еще из новшеств приемной кампании хотелось бы отметить, что на втором уровне медицинского образования — ординатуре — в этом году министерство здравоохранения выделило нам бюджетные места по восьми специальностям. Можно говорить, что от государства пришел достаточно большой заказ на подготовку специалистов последипломного образования", — отметил Николай Фроловский, первый проректор по учебно-воспитательной работе Медицинского университета "Реавиз".

Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка" (МИР) активно развивает образовательные программы, отвечающие запросам рынка труда. Вуз внедрил новые направления, такие как "Прикладная информатика" с профилем "Корпоративные информационные системы", а также модернизировал традиционные программы, например, в области землеустройства и кадастра. Ирина Долгова, проректор по учебной работе и качеству образования университета отметила, что уже в прошлом году студенты начали переводиться в МИР из других вузов, чтобы получить образование в этой перспективной области. В текущем году университет получил бюджетные места на данное направление, что подтверждает его актуальность.

Самарский университет им. С. П. Королева продолжает наращивать количество бюджетных мест. В 2025 г. выделено 3257 мест, из которых почти 2400 — для бакалавриата и специалитета. Университет активно сотрудничает с предприятиями, увеличивая количество целевых мест для обучения.

"Под ИТ-направление выделено порядка 700 бюджетных мест — это самый многочисленный институт в рамках нашего университета. Особой популярностью пользуются инженерные направления с междисциплинарным профилем. Это как правило коллаборация ИТ и инженерной среды: автоматизация, аддитивные технологии, искусственный интеллект в машиностроении", — отметила заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Самарского университета им. Королева, начальник отдела организации приема и работы с абитуриентами Ирина Пономарева.

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) в Тольятти предлагает абитуриентам около 400 бюджетных мест по программам высшего и среднего профессионального образования. Ксения Щекотова, начальник управления по работе с абитуриентами, выделила такие направления, как "Туризм", "Гостиничное дело", "Промышленный дизайн" и "Графический дизайн".

"Одним из важнейших направлений развития региона в настоящее время является туризм. Отрасль охватывает много сфер деятельности, поэтому в прошлом году был серьезный конкурс. Также в вузе представлены программы "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент в социальной сфере", которые будут востребованы у тех, кто планирует реализовать себя в сфере государственного управления, управления социальными объектами, некоммерческими организациями, проектами социальной защиты", — подчеркнула спикер.

Дни открытых дверей в вузах региона стартуют уже на этой неделе: 2 марта и 20 апреля — в медицинском университете "Реавиз"; 19 марта — в Поволжском государственном университете сервиса; 27 апреля — в Самарском университете государственного управления "Международный институт рынка"; 18 мая — в Самарском университете имени С. П. Королева.

"У нас широкий рынок образовательных услуг, современная система образования позволяет абитуриентам найти себя в самых разных сферах. Конкуренция среди вузов высока, и региональные университеты активно развиваются, предлагая новые программы и улучшая условия для студентов", — резюмировала Елена Тюлякова.