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Образование Общество

Семь студентов самарских вузов стали победителями стипендиального конкурса Фонда Потанина

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд Потанина подвел итоги стипендиального конкурса 2024/2025. Победителями стали 750 человек из 68 вузов, среди которых семь студентов Самарского государственного технического университета, Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. Они будут получать ежемесячную именную стипендию Владимира Потанина в размере 25 тыс. руб. начиная с февраля 2025 г. до окончания их обучения.

Результаты 25-го сезона конкурса показывают, что стипендиаты Фонда Потанина — это не просто академически успешные студенты, но талантливые и целеустремленные люди, готовые к профессиональному развитию и освоению новых технологий. Стипендиальная программа продолжает поддерживать тех, кто стремится вносить значимые изменения в общество.

В этом году конкурс вновь привлек высокий интерес: было подано 3654 заявки, из которых после проверки по формальным критериям (включая проверку на плагиат) к экспертизе были допущены 3346. В финал вышли 2000 человек, а 750 стали победителями — среди них 510 первокурсников и 240 второкурсников.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: "В сезоне 2024/2025 мы продолжили исследовать возможности искусственного интеллекта вместе с участниками нашего сообщества. Разработали правила использования ИИ заявителями и грантополучателями, расширили блок вопросов в форме заявки, чтобы лучше понять мотивацию заявителей, которые используют ИИ, и изучить применяемые ими пользовательские сценарии. Конкурсная статистика свидетельствует о росте интереса к ИИ: им воспользовались 732 участника стипендиального конкурса 2024/2025, это в 43 раза больше, чем в прошлом году. Среди победителей ИИ применили 174 человека (23% от общего числа). При этом из 750 новых стипендиатов только 20 обучаются на образовательных программах, непосредственно связанных с ИИ. То есть востребованность этой технологии выходит далеко за рамки отдельных учебных курсов и программ. Мы будем и дальше поддерживать стремление наших стипендиатов осваивать новые инструменты и расширять границы знаний".

603 студента (82% от использовавших ИИ) применяли ИИ для редактуры текста заявки — это самая популярная опция. Реже всего участники конкурса обращались к искусственному интеллекту для генерации идеи заявки (21 заявитель и 3% от использовавших ИИ).

Вузами — лидерами по количеству допущенных заявок стали: Национальный исследовательский университет ИТМО — 290, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" — 265, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — 194, Санкт-Петербургский государственный экономический университет — 155, Санкт-Петербургский государственный университет — 132.

В числе вузов — лидеров по количеству победителей: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (88), Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (71), Национальный исследовательский университет ИТМО (71), Санкт-Петербургский государственный университет (40), Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (29), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (27), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (27).

Стипендиаты 2024/2025 практически равномерно распределились по техническим и гуманитарным направлениям: 382 победителя представляют математические, естественные и технические науки, а 368 — гуманитарные науки и науки об обществе. При этом педагогические науки изучают 124 победителя этого сезона, что на 64% больше, чем в прошлом году (44 стипендиата). Выросло и число стипендиатов, выбравших искусство и культуру в качестве направлений обучения: 16 студентов в этом году и 9 в прошлом.

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