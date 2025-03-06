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Образование Общество

"Т Плюс" наградила школьников — победителей конкурса "ТехноСамара"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители "Т Плюс" наградили победителей областного конкурса "ТехноСамара" из числа воспитанников детских технопарков "Кванториум". Ценные подарки получили ребята, ставшие лучшими в специальной номинации от энергокомпании — "Технологии вокруг нас: безопасность и энергосбережение". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теплоэнергетики предложили центру детско-юношеского инженерного творчества изучить и презентовать технологии, связанные с безопасностью использования тепловой и электрической энергии, а также экономией тепла. Свои работы на конкурс прислали учащиеся 6–11 классов школ Самарской области. Ребята пофантазировали на самые разные темы — от эффективного утепления фасадов, крыш и подвалов многоквартирных домов до развития альтернативных и восполняемых источников энергии.

Победителями специальной номинации от "Т Плюс" 2025 года стали:

1 место — Артемий Гурьянов (г. Октябрьск);

2 место — Булат Фаляхов (с. Денискино Шенталинского района);

3 место — Тимофей Вахрушев (г. Тольятти).

"Для современных энергетиков важно и интересно посмотреть на знакомые вещи под другим, неожиданным углом. Большое спасибо ребятам, которые предоставили нам такую возможность! Уверен, что нестандартный подход позволит в будущем изобрести новые источники энергии и сделать сферу энергетики ещё более эффективной", — отметил начальник производственно-технического управления Самарского филиала "Т Плюс" Дмитрий Долгушев.

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