"Т Плюс" наградила школьников — победителей конкурса "ТехноСамара"

Представители "Т Плюс" наградили победителей областного конкурса "ТехноСамара" из числа воспитанников детских технопарков "Кванториум". Ценные подарки получили ребята, ставшие лучшими в специальной номинации от энергокомпании — "Технологии вокруг нас: безопасность и энергосбережение". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Теплоэнергетики предложили центру детско-юношеского инженерного творчества изучить и презентовать технологии, связанные с безопасностью использования тепловой и электрической энергии, а также экономией тепла. Свои работы на конкурс прислали учащиеся 6–11 классов школ Самарской области. Ребята пофантазировали на самые разные темы — от эффективного утепления фасадов, крыш и подвалов многоквартирных домов до развития альтернативных и восполняемых источников энергии.
Победителями специальной номинации от "Т Плюс" 2025 года стали:
1 место — Артемий Гурьянов (г. Октябрьск);
2 место — Булат Фаляхов (с. Денискино Шенталинского района);
3 место — Тимофей Вахрушев (г. Тольятти).
"Для современных энергетиков важно и интересно посмотреть на знакомые вещи под другим, неожиданным углом. Большое спасибо ребятам, которые предоставили нам такую возможность! Уверен, что нестандартный подход позволит в будущем изобрести новые источники энергии и сделать сферу энергетики ещё более эффективной", — отметил начальник производственно-технического управления Самарского филиала "Т Плюс" Дмитрий Долгушев.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения