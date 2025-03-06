Более 35 тыс. самарских школьников прошли олимпиаду по окружающему миру

В понедельник, 3 марта, завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Ее участниками стали более 1,7 млн школьников с 1 по 11 классы из 89 регионов страны — это почти на 100 тыс. ребят больше, чем годом ранее. Среди самых активных регионов — Самарская область, более 35 тыс. школьников региона приняли участие в олимпиаде.

"Экологическое просвещение — важная составляющая в воспитании ответственного поколения, которое заботится о природе. Радует, что с каждым годом все больше школьников с принимают участие в олимпиаде по окружающему миру и экологии. Это не только отличная возможность проверить свои знания, но и получить новые. В будущем они помогут ребятам принимать решения, положительно влияющие на окружающую среду", — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В поддержку олимпиады волонтеры Движения "Экосистема" провели более 170 экологических уроков в разных регионах страны. На них школьников познакомили с мерами и возможностями нацпроекта "Экологическое благополучие", рассказали о сохранении лесов и оздоровлении водоемов, а также о сортировке отходов. Открытые уроки помогли ребятам подготовиться к прохождению олимпиады.

Лучше всего школьники справились с заданием "Продукты дома", где предлагается разобраться в условиях хранения продуктов. Его успешно решили 68% процентов прошедших олимпиаду. Сложнее для школьников оказался блок "В чем причина?", связанный с влиянием человека на окружающую среду.

"Экологическое образование — это не просто набор знаний, а умение применять их в жизни. Олимпиада помогает школьникам понять, что экология — не абстрактная наука, а неотъемлемая часть их повседневности. Простые бытовые решения, такие как экономия воды или разумное потребление, в масштабах общества могут значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Мы видим, что детям интересны эти темы, и важно поддерживать их стремление разбираться в экологических вопросах. Подобные проекты не только позволяют проверить знания, но и формируют осознанное отношение к природе, помогая каждому понять свою роль в ее сохранении. Чтобы закрепить полученные знания и продолжить обсуждение экологических тем, учителя могут использовать готовые материалы на образовательной платформе Учи.ру", — отметила Илона Абаншина, руководитель регионального развития Учи.ру.

Все участники соревнования получили сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма. По окончании олимпиады учащиеся начальных классов смогут закрепить полученные знания на тематических уроках, которые учителя могут провести с помощью готовых сценариев из сервиса Учи.ру "Подготовка к уроку".

Организаторами экопросветительской инициативы выступили АНО "Национальные приоритеты" совместно с образовательной платформой Учи.ру. Олимпиада проходила при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнеры олимпиады — Всероссийское экологическое движение "Экосистема", Агентство стратегических инициатив и Авито.