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Образование Общество

Сотрудник СамГТУ получил грант на поиск новых материалов для изготовления аккумуляторов

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Старший научный сотрудник МНИЦТМ Артем Кабанов выиграл конкурс 2025 года на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию "Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня", сообщается на сайте Центра. Проект будет реализовываться три года с финансированием 6 млн рублей в год.

Проект 25-73-20115 "Теоретический поиск новых твердых электролитов и материалов промежуточного слоя для литий- и натрий-ионных аккумуляторов" направлен на разработку новых материалов для полностью твердотельных аккумуляторов, которые должны обладать более высокой емкостью хранения энергии и быть безопаснее традиционных аккумуляторов. Проект предполагает проведение большого числа теоретических расчетов, поэтому он был подан в рамках "инфраструктурного" конкурса РНФ и позволит получить доступ к Центру коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами Московского университета.

В состав научной группы входят десять сотрудников МНИЦТМ и кафедры общей и неорганической химии Самарского Политеха, в том числе пять студентов и два аспиранта.

"Получение гранта РНФ всегда большое и приятное событие, и я очень рад, что наша команда выиграла данный конкурс. Это открывает нам возможность и дальше развивать направление, связанное с разработкой новых материалов для металл-ионных аккумуляторов, поддерживать молодых сотрудников, а также позволит использовать один из крупнейших суперкомпьютеров России для проведения сложных вычислений", — комментирует руководитель научной группы Артем Кабанов.

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