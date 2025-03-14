К премьере фильма "Пальма 2" Авито запустил проект в поддержку животных из приютов

20 марта в прокат выходит семейная кинокартина "Пальма 2". Сиквел продолжит рассказ об истории овчарки Пальмы и покажет ее нового друга — медвежонка Мансура. Зрители увидят невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.
К премьере кинофильма "Пальма 2" Авито и кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") объявили о запуске совместного благотворительного проекта, направленного на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству.
В специальном разделе на Авито каждый желающий сможет узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию для пользователей помог подготовить фонд помощи бездомным животным "Ника".
Помимо этого, на странице проекта можно пройти тест "Готовы ли вы взять животное из приюта?". В зависимости от результатов теста участникам будет предложена подборка объявлений на Авито с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.
"Авито активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным, — комментирует руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин. — Фильм "Пальма 2" — это трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей".
Один из ключевых посылов картины — животные, как и люди, все чувствуют, все понимают, и всем нужна семья. Это стало основой для партнерства кинокомпании "Централ Партнершип" с Авито — компанией, которая уделяет особое внимание благотворительной помощи.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????