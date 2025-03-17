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Т1 Облако расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1) запускает новый сервис для аналитики данных на базе платформы Glarus BI от компании Glarus Digital. Решение позволит оптимизировать временные затраты на обработку данных, визуализацию и принятие решений, а также сократить рутинные задачи. Размещение платформы аналитики в облаке одного из ведущих российских провайдеров упростит внедрение и эксплуатацию системы для пользователей с различным уровнем ИТ-компетенций.

Инсталляция платформы аналитики в T1 Облако исключает сложности с установкой и настройкой системы на собственных серверах заказчиков. При этом использование облачной платформы провайдера обеспечивает высокую надежность и масштабируемость решения, а также соответствие всем требованиям информационной безопасности. Кроме того, специально разработанные тарифы ориентированы на малый и средний бизнес, что делает профессиональную аналитику доступной из облака.

"Объединяя нашу экспертизу с Glarus BI, мы предлагаем решение, значительно упрощающее эксплуатацию BI-систем. Так, клиенты получают мощный инструмент анализа данных из облачной платформы Т1 Облако без необходимости закупки и обслуживания дорогостоящего оборудования. Гибкость облачной инфраструктуры при этом позволяет легко масштабировать ресурсы по мере роста потребностей бизнеса", — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам Т1 Облако.

"Наша совместная задача — обеспечить максимально комфортный переход к культуре принятия решений на основе данных, предоставив не только технологию, но и всестороннюю техническую поддержку на каждом этапе ее использования. А гибкая функциональность платформы, включенной в реестр российского ПО, поможет специалистам оперативно получать ценную аналитику и кастомизировать систему под свои уникальные потребности, не отвлекаясь на вопросы ИТ-администрирования", — отметил Игорь Козырев, сооснователь Glarus Digital и директор по продукту Glarus BI.

Glarus BI — это платформа бизнес-аналитики с высокой скоростью обработки данных, интуитивно понятным self-service-интерфейсом и широким набором инструментов визуализации. Разработанное на базе open-source Metabase решение сочетает в себе преимущества открытого кода с повышенной производительностью и расширенным функционалом, адаптированным под требования российского рынка.

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