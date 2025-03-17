16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В семи городах России пройдет идеятон Т1.КОД.МАРТ для студентов ИТ-специальностей Т1 Облако расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI Точки роста для малого и среднего бизнеса: как найти новые возможности в 2025 году Спрос на российские ИИ-решения в большинстве отраслей превышает предложение "Ростелеком" поможет аграриям перейти на цифру

ИТ Транспорт и связь

В семи городах России пройдет идеятон Т1.КОД.МАРТ для студентов ИТ-специальностей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

22 марта ИТ-холдинг Т1 проведёт второй воркшоп-идеятон T1.КОД.МАРТ одновременно в семи городах России: Ижевске, Рязани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре. В рамках конкурса студенты смогут прокачать свои навыки в решении реальных ИТ-задач, а финалисты получат фаст-трек в первый этап образовательного интенсива "ИТ-лагерь Т1".

Участникам Т1.КОД.МАРТ предстоит за сутки подготовить концептуальное решение кейса от Т1, а именно: разработать инновационную систему, которая объединит данные из разных источников, проанализирует их и поможет принимать более точные решения. Ведущие эксперты T1 будут курировать команды на протяжении всего идеятона. Они не только будут направлять участников, но и предоставят развернутую обратную связь по их проектам. Мероприятие в первую очередь ориентировано на студентов таких направлений, как разработка, тестирование, анализ данных и информационная безопасность.

По итогам соревнования жюри определит победителей в командном и индивидуальном зачетах. Проекты будут оцениваться по трем ключевым критериям: техническая реализация, инновационность и потенциал внедрения. Более ста финалистов смогут в приоритетном порядке попасть на первый этап ИТ-лагеря Т1 — образовательный интенсив по востребованным ИТ-направлениям: разработка, тестирование, системный анализ и администрирование.

"В прошлом году в конкурсе поучаствовали более 90 студентов, и мы рассчитываем, что теперь интерес к идеятону будет ещё больше. Мы ждем студентов, которые хотят попробовать свои силы в решении актуальных задач и погрузиться в специфику разработки современных ИТ-продуктов. T1.КОД.МАРТ — это отличный шанс для молодых специалистов заявить о себе, получить ценный опыт работы над реальными проектами и пообщаться с ведущими экспертами отрасли", — прокомментировала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Соревнование пройдет 22 марта в Ижевске, Рязани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре, частично на базе вузов-партнеров Т1: Самарского университета, ННГУ, НГУ, УрФУ, КубГУ. Т1.КОД.Март — один из проектов направления Т1.Дебют, в рамках которого ИТ-холдинг Т1 реализует образовательные проекты, стажировки, олимпиады и практики для школьников, студентов и начинающих специалистов, а также сотрудничает с вузами в сфере образования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6