Три самарских вуза получат гранты на 660 млн по программе "Приоритет-2030"

Завершилась оценка университетов, претендующих на участие в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". В этом году свой статус подтвердили 142 вуза в 56 субъектах Российской Федерации, включая Самарскую область.

Получателями грантов в Самарском регионе стали три вуза: Самарский государственный медицинский университет (460 млн рублей), Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Тольяттинский государственный университет (по 100 млн рублей).

С 2025 г. программа "Приоритет-2030" берет курс на технологическое лидерство. В обновленных стратегиях развития вузов-участников заявлено до трех стратегических технологических проектов, планируемых к реализации на период 2025–2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Это серьезный вызов и важный этап для большинства вузов. Каждый участник представлял конкретный технологический проект, через который мы оценивали всю работу, весь замысел университета по стратегии его развития. Особенно приятно отметить, что поддержать свои университеты приезжали главы регионов и представители федеральных министерств. На защите в каждой команде вузов-участников были топ-менеджеры, руководители крупных компаний — партнеров университетов. Все это говорит о возрастающей роли самой программы и университетов в экономике страны", — прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Губернатор Вячеслав Федорищев совместно с членами регионального правительства поддержал самарские вузы, приняв участие в защите проектов.

Тольяттинский государственный университет в рамках программы "Приоритет-2030" создает цифровые платформы для генерации и коммерциализации инноваций, гибридные модели обучения с применением технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных, новые материалы и технологии для беспилотных систем.

Глава региона отметил, что история Куйбышева и Куйбышевской области — это пилотируемые системы: авиастроение, космос, автопром. "Благодаря накопленным компетенциям, знаниям и бизнесу, мы увидели возможность развернуть парадигму в сторону беспилотных систем. Программу Тольяттинского университета переориентировали на 80% на развитие БАС, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Сегодня мы видим возможность переориентировать все образовательные, научные и инновационные программы региона на поддержку данного направления. И в центре этого, конечно же, стоит университет".

По словам руководителя области, речь идет не только о беспилотных системах текущего периода, включая СВО. Это вопрос искусственного интеллекта, систем управления небом, и как следствие — управления пространством. Это новые материалы, двигателестроение нового типа.

Вячеслав Федорищев как председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" и член Комиссии по научно-технологическому развитию РФ подчеркнул: "Беспилотные авиационные системы — это основа и драйвер экономического роста региона. Представленная стратегия, это, по сути, стратегия развития научно-промышленного сектора области через университет".

Стратегические технологические проекты Самарского университета связаны с киберфизическими системами: производственными, системами на основе фотоники, технологиями в двигателестроении. Результаты проектов имеют потенциал применения во множестве отраслей — в авиации, сельском хозяйстве, оборонном комплексе, машиностроении, космосе и авиастроении, медицине.

В планах университета на 2025 год — создание роботизированной линии по сборке БАС на производственной площадке ООО "Транспорт будущего" — одного из ключевых индустриальных партнеров университета. Совместно с компанией Институт искусственного интеллекта университета уже разрабатывает единую экосистему безопасности для отечественных беспилотников.

СамГМУ реализует три стратегических проекта — "Инновационные биоинженерные решения", "Новые биотехнологии для таргетной терапии, диагностики и персонализированной медицины", "Формирование отрасли высокотехнологичной медицины". В третьем проекте СамГМУ сосредоточил усилия на создании высокотехнологичной научной инфраструктуры для интеграции цифровых решений в систему здравоохранения.

Основная цель программы "Приоритет-2030" — сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить их научно-образовательный потенциал, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии регионов.

Программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" реализуется с 2021 года (начиная с текущего года — в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети"). Ежегодно в ней принимают участие образовательные организации высшего образования Самарского региона.