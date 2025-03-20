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Разработка виртуального помощника помогла юному самарцу выиграть стипендиальный конкурс МТС и БФ "Система"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС совместно с благотворительным фондом "Система" объявили победителей Стипендиального конкурса. В число победителей вошел и самарский студент Антон Прокопенко, предложивший инструмент для разработчиков и представляющий уникальное для России инструментальное ПО для создания бизнес-приложений, таких как цифровые агенты.

Магистрант Поволжского государственного университета сервиса Антон Прокопенко со своим проектом "Интеллектуальная система проектирования виртуальных помощников" стал финалистом в направлении "Технологии для комфортной жизни". Автор предложил создание интеллектуальной системы платформенного типа, позволяющей проектировать и создавать цифровых помощников, используя готовые модули, бизнес-функции, визуальный интерфейс рабочей области и сценарии, что позволит упростить и ускорить процесс разработки виртуальных помощников. В отличие от существующих решений, платформа Антона предлагает готовую экосистему для проектирования виртуальных помощников, что открывает новые возможности для бизнеса и технологических стартапов.

"Цифровая экосистема МТС курирует не только этот стипендиальный конкурс, но и множество других полезных образовательных проектов, в том числе и на нашей платформе "Поколение М". Ежегодно дети и студенты из Самарской области становятся финалистами и победителями творческих конкурсов, а молодежь региона всегда активно принимает участие в проектах. В регионе есть гуманитарные и технические вузы, студенты которых не упускают возможности проявиться себя не только в стенах родного университета, но и на других экспертных площадках", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

В финал Стипендиального конкурса вышли 48 студентов вузов и два студента учреждения среднего профессионального образования из 28 регионов России. Все они получат финансовую и методическую поддержку своих проектов, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт в компаниях-партнерах программы. Авторам проектов-победителей программы в течение пяти месяцев будет выплачиваться стипендия: студентам СПО — по 10 000 рублей ежемесячно, студентам вузов — по 25 000 рублей ежемесячно. Также стипендиаты смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах проекта.

Стипендиальный конкурс "Система" предназначен для студентов среднего профессионального образования и вузов и направлен на поддержку практико-ориентированной исследовательской, научной и инновационной деятельности мотивированной молодежи в приоритетных областях научно-технологического развития, содействие её участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержку в трудоустройстве и получении первого рабочего места.

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