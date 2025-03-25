Двух полицейских подозревают в краже конфиската на 20 млн рублей

В Самаре двух полицейских подозревают в крупном хищении со склада конфиската на 20 млн рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями в марте провели крупную операцию, изъяв электронные сигареты и жидкости к ним на 80 млн рублей. Из-за такого объема конфиската сотрудники ведомства сами охраняли склад.

16 марта правоохранители отлучились — мужчины уехали праздновать день сотрудника экономической безопасности. В тот же день двое сотрудников полиции города Кинель — оперативник Андрей Кузнецов и его знакомый сотрудник ГИБДД — надели маски и вынесли со склада конфискованной продукции на 20 млн рублей.

Первым задержали сотрудника ГИБДД, который во всем сознался и рассказал, что выступил лишь водителем. Оперативник же пытался скрыться от следствия, был объявлен в розыск, но вскоре тоже задержан.

Возбуждено два уголовных дела — о краже в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий. Кузнецов арестован.

В официальном сообщении СУ СК по Самарской области стоимость украденного оценивается в "около 1 млн рублей", а также фигурирует "бывший сотрудник правоохранительных органов".