16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито подписал соглашение с правительством Мурманской области о сотрудничестве в различных сферах Злоумышленники нацелились на сайты компаний для обмана пользователей Студенты МАИ придумали, как оптимизировать траты с кредиток Билайн и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ Предприниматель из Самары создал FinTech-сервис JetLend, который стал лидером рынка и в 2025 году выходит на IPO

ИТ Транспорт и связь

Авито подписал соглашение с правительством Мурманской области о сотрудничестве в различных сферах

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога" (МАФ) Авито и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, поддержку малых и средних предприятий (МСП), а также внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта.

В рамках этого стратегического партнерства стороны планируют совместные мероприятия для привлечения туристов в регион, развитие малого и среднего бизнеса и организацию обучающих программ для предпринимателей. Авито и правительство региона намерены активно работать над реализацией проектов, которые принесут пользу местным жителям, туристам и экономике региона в целом.

Уже сейчас платформа активно помогает развитию туристического сектора Мурманской области, который привлекает путешественников первозданной природой Заполярья, заповедниками и водопадами, возможностью увидеть северное сияние и оригинальным досугом, в том числе зимней рыбалкой. Аналитики сервиса видят растущий интерес к Арктике, в том числе к Мурманску, которые на сегодняшний день можно отнести к нетрадиционным направлениям внутреннего туризма. Так, число бронирований посуточных объектов в Мурманской области по итогам 2024 года выросло в 3,1 раза по сравнению с 2023 годом.

На Авито Путешествиях по региону представлено более 3 тысяч доступных для посуточной аренды квартир и загородных объектов, а также около 350 отелей. В 2024 году снять объект на Авито стоило 4,5 тысячи рублей за ночь, а путешественники останавливались в среднем на три ночи.

"Сервисы Авито уже стали полноценным инструментом как для туристов, которые могут найти жильё, экскурсии и авто, так и для людей, желающих начать своё дело. В 2024 году количество активных объявлений на Авито в Мурманской области достигло 3,4 миллиона — на 24% больше по сравнению с 2023 годом. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет еще новые горизонты для развития туризма и малого и среднего бизнеса в регионе. Работа уже стартовала, яркий пример — Международный арктический форум и 51-й Мурманский лыжный марафон, — отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито — В рамках мероприятий Авито Путешествия помогли более 4000 участникам и гостям найти подходящий вариант размещения".

Правительство Мурманской области выразило уверенность в успешности данного партнерства.

"Мы благодарим компанию за интерес к Мурманской области. Мы надеемся, что партнерские отношения с Авито станут важным шагом к реализации нашей стратегии по развитию экономики региона. Одна из договоренностей — создание поводов, которые помогут привлечь туристов и показать жителям всей России красоту Крайнего Севера. Для этого мы уже организовали совместное шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера", — сказала Оксана Николаевна Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6