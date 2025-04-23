В больницу Тольятти попал пожилой велосипедист, угодивший под колеса авто

Во вторник, 22 апреля, в Центральном районе Тольятти в 17:20 произошло ДТП, в котором пострадал 67-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
48-летний водитель BMW X3 двигался в жилой зоне со стороны ул. Гидростроевской в направлении ул. Родины. В в районе дома № 36 по ул. Родины он допустил наезд на 67-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля, по предварительным данным, не предоставив преимущества в движении транспортному средству.
Пострадавший велосипедист доставлен в медицинское учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!