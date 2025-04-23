В больницу Тольятти попал пожилой велосипедист, угодивший под колеса авто

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Во вторник, 22 апреля, в Центральном районе Тольятти в 17:20 произошло ДТП, в котором пострадал 67-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области