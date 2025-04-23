Подросток на питбайке сбил 10-летнего велосипедиста под Самарой

Во вторник, 22 апреля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:40 15-летний парень на незарегистрированном питбайке в районе дома № 26 по ул. Советской в пос. Черновский столкнулся с 10-летним велосипедистом, ехавшим по обочине проезжей части. Водитель питбайка скрылся, но полицейские нашли подростка.

Младшего из участников аварии госпитализировали.

Сотрудниками ПДН провели с 15-летним парнем и его родителями профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.