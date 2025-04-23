В Самаре фургон сбил пенсионерку на тротуаре

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В среду, 23 апреля, в районе дома №242 по пр. Кирова автомобиль "Газель" сбил 78-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области