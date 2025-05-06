В Тольятти произошло массовое ДТП с несколькими автомобилями

В понедельник, 5 мая, в 16:20 в Центральном районе Тольятти 24-летний водитель Lada Priora спровоцировал ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 24-летний мужчина двигался по прилегающей территории со стороны Хрящевского шоссе в направлении Южного шоссе. В районе дома № 2а по Южному шоссе, при выезде с прилегающей территории, он столкнулся с другой Lada Priora под управлением 31-летнего водителя, который двигался в направлении улицы Льва Яшина.
"После столкновения автомобиль отечественного производства продолжил движение и допустил наезд на Chery Tiggo под управлением 36-летнего водителя и на машину Citroen Jumper под управлением 41-летнего мужчины, которые двигались во встречном направлении и остановились на запрещающий сигнал светофора", — отмечается в сообщении.
31-летний водитель "Приоры" после ДТП был направлен в медицинское учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!