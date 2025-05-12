В Самарской области за день четверо детей пострадали в ДТП с квадроциклами

В воскресенье, 11 мая, в Сызрани два подростка пострадали в ДТП с квадроциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:35 13-летний водитель квадроцикла Motoland 200 AL ROAD ехал по лесной тропе в сторону реки Сызранка. Мальчик не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате водителя и его 15-летнего пассажира госпитализировали.

Аналогичное ДТП произошло в Отрадном. В 16:00 12-летний мальчик ехал на незарегистрированном квадроцикле Motoland Wild Track X по ул. Луговой. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в забор. При этом дети были без мотошлемов.

В результате водитель и его 11-летний пассажир также попали в больницу с травмами.

При этом родителей находившихся за рулем несовершеннолетних могут наказать по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ ("Передача управления транспортом лицу, заведомо не имеющему водительских прав").