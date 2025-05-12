В Самарской области за день четверо детей пострадали в ДТП с квадроциклами

В воскресенье, 11 мая, в Сызрани два подростка пострадали в ДТП с квадроциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:35 13-летний водитель квадроцикла Motoland 200 AL ROAD ехал по лесной тропе в сторону реки Сызранка. Мальчик не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате водителя и его 15-летнего пассажира госпитализировали.
Аналогичное ДТП произошло в Отрадном. В 16:00 12-летний мальчик ехал на незарегистрированном квадроцикле Motoland Wild Track X по ул. Луговой. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в забор. При этом дети были без мотошлемов.
В результате водитель и его 11-летний пассажир также попали в больницу с травмами.
При этом родителей находившихся за рулем несовершеннолетних могут наказать по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ ("Передача управления транспортом лицу, заведомо не имеющему водительских прав").
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!