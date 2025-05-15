В Нефтегорском районе под колесами авто погиб пешеход

В среду, 14 мая, в 22:15 в Нефтегорском районе под колесами автомобиля погиб пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 27-летний водитель за рулем Lada Niva не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, и наехал на 53-летнего пешехода, который находился на дороге без световозвращающих элементов на одежде.

На месте ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.